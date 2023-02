L'exalcalde durant la seva intervenció. Foto: (@xaviertrias)

Xavier Trias va celebrar, dilluns 6 de febrer, el seu primer acte de precampanya com a candidat a l'Ajuntament de Barcelona per Junts. Sota el seu lema, Barcelona, torna Trias , va escollir la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, on va ser rebut a crits d' alcalde, alcalde per part dels assistents.

"Per sortir d'aquest mal moment necessitarem l'esforç de tot el món. No serà una tasca fàcil. Ho sé", va apuntar el candidat que vol tornar a liderar Barcelona. Trias va revelar part del seu equip, entre els quals hi havia els exconsellers Damià Calvet, Victòria Alsina i Ramon Tremosa.

Durant la intervenció, va ser molt crític amb els dos mandats d'Ada Colau. L'exalcalde ha dit que Barcelona, els últims anys, ha tingut "una mala directora i una mala partitura", referit a l'alcaldessa Ada Colau, i creu que a més de no resoldre els problemes que ja tenia, n'ha generat més.



Trias va incidir en les "disfuncions" del pacte entre comuns i el PSC i va posar sobre la taula el suport "inagotable d'Esquerra a Ada Colau", considerant la marxa de l'Ajuntament de l'exprimer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, de fugida estrambòtica.

Igulament, Trias va qüestionar l'activitat del Govern de Colau en la recerca inversions i empreses internacionals per a Barcelona: "Avui, quan una empresa estudia instal·lar-se a Barcelona, es reuneix amb l'alcaldessa?", deixant entreveure que creu que la Barcelona actual té un mal model econòmic.

Per a l'exalcalde de CiU, Barcelona “ha de tornar a funcionar” ja que creu que els responsables municipals no han volgut reconèixer que la ciutat estigui bruta, com tampoc ho han fet en matèria de seguretat; per acabar, va dir que el lideratge socialista en aquest àmbit tampoc no ha comportat canvis.