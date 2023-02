L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en declaracions als periodistes a la inauguració del saló de l'audiovisual Integrated Systems Europe (ISE).

Diversos grups municipals de l' Ajuntament de Barcelona com ERC, Junts, PP i Valents han demanat al Govern municipal que investigui la vinculació i els possibles fets delictius de l'interí de l'equip de Llicències, Stanislav Shevchuk , suposadament relacionat amb el grup extremista violent conegut com a Moviment Imperial Rus (RIM, per les sigles en anglès).

Segons ha avançat el 'TOT Barcelona', el Departament del Tresor dels Estats Units (US Department of the Treasury) va considerar Xevtxuk, el juny del 2022, partidari "clau del grup extremista violent per motius ètnics" conegut com el RIM.

L'agència del Govern nord-americà va relatar que Shevchuk va viatjar als Estats Units el 2017 "amb l'objectiu d'establir connexions entre el RIM i grups nacionalistes blancs i extremistes d'extrema dreta" , i va parlar en nom del grup en mítings a Europa.

El mateix comunicat del Departament del Tresor dels EUA recorda que el RIM va ser designat prèviament pel Departament d'Estat com "una organització terrorista global, especialment designada el 7 d'abril del 2020 per haver brindat capacitació per a actes de terrorisme".

EL GOVERN MUNICIPAL



Fonts municipals han explicat que aquesta persona es va incorporar a l'equip de llicències municipal el 16 de gener a través de les borses d'interinatge de tècnic superior en dret.

Han assegurat que no els consta cap informació per part de les autoritats policials i judicials que hagi impedit "fins ara" la seva contractació, i que estan a disposició del que demanin o informin aquestes mateixes autoritats.

L'OPOSICIÓ



El portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Jordi Coronas , ha dit que demanaran a recursos humans que investigui "la vinculació i possibles fets delictius", i prengui les mesures oportunes valorant si ha d'apartar o no aquesta persona del lloc de treball en qüestió , han detallat fonts de la formació.

Per part seva, el grup municipal de Junts ha confirmat que portaran aquest assumpte a la comissió d'Ecologia i Urbanisme de la setmana que ve.

Des del PP, el candidat a l'alcaldia, Daniel Sirera , ha estès la petició d'explicacions al Govern d'Espanya: "Com és possible que un ciutadà rus, amb aquests antecedents, pugui circular tranquil·lament pel nostre país sense haver estat expulsat", i ha demanat actuar a la Fiscalia.

També Valents portarà a comissió aquest cas la setmana que ve i, en un comunicat aquest dimarts, han demanat explicacions a l'alcaldessa Ada Colau i han qüestionat que el consistori no disposi de “controls per detectar i evitar la contractació d'una persona vinculada a una organització qualificada pels EUA com a terrorista i de grup extremista violent".