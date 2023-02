L?exalcalde, en una intervenció recent. Foto: Europa Press

Una enquesta recent situa Xavier Trias com a vencedor de les eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona del proper diumenge 28 de maig. El sondeig, encarregat per Barcelona ets Tu, també apunta que la formació encapçalada per l' advocat Daniel Vosseler entraria al Ple amb dos regidors.

El sondeig dóna 10 representants a la llista de Junts encapçalada per l'exalcalde, mentre que PSC i comuns empatarien al segon lloc amb 9 regidors, mentre que la quarta opció seria ERC, amb 8.

Barcelona ets Tu entraria amb 2 representants i el 5,1% dels vots, ja que la quantitat necessària per obtenir representació al consistori és del 5% dels sufragis.