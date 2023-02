Ada Colau @ep

L' Ajuntament de Barcelona ha decretat la "suspensió temporal" de relacions amb l'Estat d'Israel i amb totes les institucions, inclòs l'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv.

L'alcaldessa Ada Colau ha enviat una carta al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu , per decretar aquesta suspensió de relacions, segons ha anunciat la primera edil aquest dimecres a la recepció a les entitats impulsores de la iniciativa ciutadana de suport al poble palestí 'Barcelona amb l'Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans, SÍ'.

"Cal fer un gest contundent per convidar a treballar per la pau. En aquest sentit fem aquesta suspensió de relacions amb l'Estat d'Israel, que confiem que sigui temporal", ha dit Colau.

Ha argumentat una decisió davant les "dècades de vulneracions sistemàtiques dels drets humans, l'ocupació i la colonització il·legal de territoris palestins en contra de tots els dictàmens de les Nacions Unides" , i s'ha referit al consens internacional per definir la situació de ' apartheid', en les paraules.

Per a la primera edil de la capital catalana, "s'ha de trencar aquest silenci, cal trencar aquesta normalització d'una cosa que no és normal" i ha dit que vol que aquest acte convidi --literalment-- a la reflexió i l'acció.

Ha afegit que els agermanaments són una eina de la diplomàcia de les ciutats per enfortir la política de cooperació i de treball per la pau, en al·lusió al tractat entre Barcelona i Tel Aviv, i ha recalcat que no es trenca, però que se suspèn a tots els efectes.

"CRÍTICA A UN GOVERN"



Tot i això, Colau ha insistit: "En cap cas és una discriminació contra la població jueva. És la crítica a un govern, no a un poble, no a una comunitat, no a una religió" i ha reivindicat Barcelona com una ciutat orgullosament diversa .

L'alcaldessa ha recordat que recentment també s'ha suspès la relació amb la ciutat russa de Sant Petesburg després de la "invasió criminal" de Rússia a Ucraïna, i que la suspensió de relacions amb Israel es produeix dins d'aquesta mateixa lògica, ha explicat.

A l'acte, també hi han participat el fundador de la Comunitat Palestina de Catalunya, Salah Jamal; el president de Junts, Associació Jueus i Palestins de Catalunya, Laurent Cohen Medina, i la portaveu de la campanya 'Barcelona amb l'apartheid, no', Alys Samson Estapé.