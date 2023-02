Dua Lipa a Catalunya / @EP

Barcelona és una de les millors ciutats del món a nivell gastronòmic, i la cantant Dua Lipa ho sap. De fet, quan va passar per Barcelona al juny per oferir un concert emmarcat a la seva 'Future Nostalgia Tour', ja va deixar mostres d'haver gaudit del menjar i alguns dels llocs més importants de la ciutat, com la Sagrada Família.

Vuit mesos després, la cantant ha tornat a Barcelona i s'ha desfet en elogis a les xarxes socials. "Vaig passar uns dies a Barcelona i altres parts de Catalunya anant als meus restaurants favorits, fent nous amics i coneixent alguns dels meus enòlegs naturals favorits. Un veritable plaer conèixer les persones meravelloses i el procés darrere del vi que m'encanta gaudir i compartir amb les persones que estimo", comenta al seu Instagram.

Alguns dels locals visitats han estat el Gresca, al carrer Provença, i el restaurant venecià Xemei, al passeig de l'Exposició de Barcelona. Pel que fa als cellers, ha visitat Clos Lenticus (Sant Pere de Ribes), Emi Mutombo i Partida Creus (tots dos de Bonastre, Tarragona).

Sens dubte, no serà l'última vegada que la cantant albanokosovar visiti la ciutat comtal.