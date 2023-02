Ajuntament de Barcelona / @EP

Els accidents de trànsit amb víctimes a Barcelona van disminuir un 22,15% el 2022 respecte al 2019, igual que també es van reduir un 13% els accidents amb víctimes greus.

Així ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle , amb la tercera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, i el cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent gran Pedro Velázquez. "Encara que han disminuït els accidents i les víctimes de trànsit, en l'accidentalitat viària l'única dada bona és la de 0", ha lamentat Batlle.

El 2022 van morir en accidents de trànsit 23 persones --17 homes i sis dones--: 17 conductors --15 de motos, un de ciclomotor i un d'un turisme--, a més de cinc vianants i el passatger d'un turisme.

Batlle ha explicat que, durant l'any passat, es van detectar 14.307 conductors que conduïen sota els efectes de l'alcohol o de substàncies estupefaents, una mitjana de 39 al dia, i es van interposar 50 denúncies penals per conducció temerària i 1.369 usuaris van ser denunciats per conduir sense el carnet.

També ha manifestat que es van denunciar 21.030 usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que circulaven incomplint la normativa municipal.

RADARS



Per part seva, Bonet ha assegurat que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha remarcat l'impacte que té la velocitat en la gravetat dels sinistres: "Conduir a 30 km/h comporta un risc de mort en cas d'atropellament d'un 10 "Si la conducció es fa a 50 km/h, el risc s'eleva fins al 90%. Si se superen els 80 km/h, en cas d'atropellament és pràcticament impossible sobreviure", ha afegit.

Per aquest motiu, el 2022 van instal·lar 17 nous radars i quatre de tram a prop de zones escolars per "fer canviar els hàbits", i ha detallat que aquests radars només sancionen 19 de cada 10.000 vehicles.

Així, ha detallat que, del 16 de gener al 6 de febrer, els nous radars han posat una mitjana de 686 sancions per dia.

Bonet també ha explicat que per als VMP està previst que al febrer s'aprovi la modificació de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per adaptar-la a les normatives estatals i, així, obligar els usuaris a utilitzar casc i que aquests transports siguin unipersonals .

D'altra banda, Velázquez ha assegurat que les zones on hi ha més accidentalitat són els districtes de l'Eixample, de Sant Martí i de Sants de Barcelona entre les 8 i les 9 hores i entre les 12 i les 18 hores.

Ha destacat que les causes s'atribueixen a la falta d'atenció a la conducció --com quan els usuaris miren el telèfon mòbil-- o les distraccions per fer gestions dins del vehicle.