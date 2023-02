Un moment de la protesta. Foto: Twitter (@BibPrecarias)

Barcelona continua acollint protestes i reivindicacions de més col·lectius laborals; i la tarda del passat dijous 9 de febrer va ser el torn del personal de les biblioteques , que va denunciar, des de la plaça de Sant Jaume, la “deixadesa” que pateixen per part de les administracions. En concret, van lamentar que les condicions no han millorat des del 2018 i van apuntar a l'Ajuntament de la ciutat.

De fet, la meitat de les 40 biblioteques públiques de la ciutat van haver de tancar les portes en l'horari de tarda perquè bona part del seu personal havia decidit sumar-se a la protesta i no comptaven amb prou treballadors per prestar el servei.

Amb el suport de sindicats com CGT i articulant-se també en xarxes socials (en perfils de Twitter com @BibPrecaria), lamenten que se segueixin obrint biblioteques malgrat la manca de manteniment i múscul financer per a les que ja existeixen.