Gigantona Laieta / Ajuntament de Barcelona

Aquest diumenge se celebra Santa Eulàlia, la festivitat de Barcelona que commemora l'antiga patrona de la ciutat comtal abans que la Mercè es quedés amb aquest títol. A la capital catalana se sol celebrar aquesta festa major d'hivern amb diversos elements emblemàtics, com la gegantona Laia, la figura que celebra 25 anys.

Tot i això, l'origen de Santa Eulàlia no és tan lúdic com la celebració que es fa avui dia. De fet, la tradició explica que Eulàlia va ser una nena que va viure entre els segles III i IV després de crist en una propietat dels afores de Barcelona, a prop del que avui coneixem com el barri de Sarrià. Vivia en una família aristocràtica, amb una bona posició socioeconòmica.

Tot i això, el seu destí es va truncar quan l' emperador Dioclecià va posar en marxa una persecució religiosa, acorralant tots els cristians i impedint que rendissin culte al seu Déu. Per contra, haurien de venerar les divinitats paganes, i per això va contractar el governador Publio Daciano per imposar la seva voluntat.

Tot i això, Eulàlia no va voler acceptar aquesta repressió i per això es va presentar davant el Dacià per convèncer-lo que fes marxa enrere, pitjor en comptes de sortir-se'n, només va despertar la ira del tirà, que va titllar de "rebel·lió" l'acte que havia realitzat.

La jove va rebre tortures de tota mena , des de forçar-la a caminar sobre brases fins a arrencar-li la pell amb garfis. Quan la van voler cremar viva, el foc es va dirigir contra els funcionaris de l'Imperi. En situació normal, Eulàlia no hauria suportat tot el dolor, però la tradició apunta que es va encomanar a Déu perquè intervingués a favor seu i l'ajudés a resistir.

Finalment, Eulàlia va acabar en una creu, on va morir. Sobre les seves restes, es va fer que van ser desenterrats després de la invasió musulmana del segle VIII i els seus devots van buscar un lloc segur per a ell. El 877, el bisbe Frodoino en el que avui es coneix com la basílica de Santa Maria del Mar. Actualment, el seu sarcòfag es troba a la catedral de Barcelona.

RELEGADA PER LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Tot i això, la seva figura com a patrona es va veure relegada després de l'arribada de la Mare de Déu de la Mercè. Al segle XVII, es diu que va salvar Barcelona d'una plaga de llagostes després que la població resés pel final. Aquest miracle va impulsar el culte cap a la Verge, que va acabar sent la patrona també el 1868.

D'aquesta manera, la ciutat comtal va passar a tenir dues patrones, cosa que va entristir Santa Eulàlia, segons la llegenda. De fet, la dita diu que per a les festes de la Mercè, sempre plou perquè Santa Eulàlia està trista i expressa la seva disconformitat enviant un gran xàfec.