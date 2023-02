Un comboi del Tramvia Blau circulant. Foto: Ai. de Barcelona

El Tramvia Blau, un dels mitjans de transport més emblemàtics de Barcelona (prestava servei al districte de Sarrià-Sant Gervasi) porta sense funcionar des del 2018, any en què el govern municipal , liderat per Ada Colau, va decidir aturar-lo per modernitzar-lo.

Per això, després de 5 anys sense els seus vagons emblemàtics, Esquerra Republicana ha decidit portar una iniciativa sobre el tema a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme d'aquest mes de febrer. "El compromís a què havia arribat l'Ajuntament, el que havia dit que faria, és reactivar-ho i no ho han fet", expliquen fonts municipals de la formació republicana a Catalunya Press.

"Fins ara l'únic que sabem és que està aturat. Constantment diuen que valoraran la situació, però s'hi queda", afirmen des d'ERC. De fet, no és la primera vegada que la formació sol·licita que es torni a engegar el Tramvia Blau; els republicans apunten que el van portar a Plens de l'Ajuntament (el 2018) i en diverses ocasions a Sessions Plenàries del districte (2019 i 2022).

El regidor portaveu de la formació, Jordi Coronas, afegeix que "fa 5 anys que els veïns de Barcelona esperen tornar d'un dels seus mitjans de transport més emblemàtics i estimats", denunciant que el que el govern municipal va dir que seria una "aturada" temporal" ja dura un lustre.

De fet, Coronas va voler recordar que ERC ja va posar en marxa, el 2018, la campanya Salvem el Tramvia Blau , que va aconseguir més de 17.000 signatures.

PETICIÓ DE PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC

La demanda d'ERC arriba pocs dies després que Promoció del Transport Públic (PTP), la plataforma més activa en la reivindicació de la mobilitat pública, va publicar un comunicat reivindicant el Tramvia.

PTP diu que es tracta d'un "transport d'alt valor històric i patrimonial" i diu que s'ha de recuperar "un cop s'hagin fet les reformes pertinents".

L'entitat reclama a TMB, a l'Ajuntament de Barcelona ia l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que "s'impliquin en la recuperació" i que presentin "un programa d' actuacions que permeti recuperar el servei a curt/mitjà termini".

UNA INVERSIÓ DE 11 MILIONS

Està previst que la reforma d'aquest supervivent de l'antiga línia de tramvies de Barcelona, creada al començament del segle XX amb la intenció de facilitar l'accés a la muntanya del Tibidabo, costi uns 11 milions d'euros.

Es va defensar que calia una modernització que permetés "circular molts anys més amb plenes garanties de seguretat" i la remodelació va ser aprovada per l'ATM, amb el compromís d'incloure'n el finançament al Contracte-Programa 2018-2021.



Sigui com sigui, des de fa prop de 5 anys, a la web del Tramvia Blau es llegeix el missatge "Temporalment fora de servei".