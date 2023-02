Barcelona / @EP

La Comissió d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de l´ordenança de circulació de vianants i vehicles, que contempla l´obligatorietat de l´ús de casc per conduir patinets elèctrics.

El Govern municipal va iniciar la tramitació aquest gener per adaptar-la al marc normatiu estatal i aquest dimarts ha passat el primer tràmit a la Comissió amb els vots a favor dels grups del govern (BComú i PSC) i l'abstenció d'ERC, Junts, Cs, PP, Valents, i la regidora no adscrita, Marilén Barceló.

Després de l'aprovació inicial, s'haurà de sotmetre a aprovació definitiva: una votació prevista a l'abril , per la qual cosa entraria en vigor a partir del maig si s'aprovés.

Segons la llei de trànsit estatal , la circulació sense casc és una infracció greu (aquestes es poden multar fins a 200 euros, com ja preveu la normativa actual), encara que la sanció definitiva quedarà fixada amb el redactat final de l'ordenança.

A banda de l'obligatorietat del casc, la modificació inclou que només circuli una persona al patinet i que ni aquests vehicles ni les bicicletes puguin circular per les voreres (una qüestió per la qual actualment es multa a Barcelona), a excepció de les zones especialment habilitades.

També preveu que els Vehicles de Mobilitat Personal (VPM) incorporin un sistema d'il·luminació a la part davantera i posterior i que incloguin la funció de fre a la llum del darrere, així com un avisador acústic, i els que transporten mercaderies hauran de tenir indicadors de direcció davant i darrere.

A més, per millorar l'ordenança actual preveuen l'obligatorietat per als usuaris de VPM i bicicletes de baixar del vehicle en situacions d'aglomeració de vianants, i que els conductors menors d'edat no puguin circular amb taxes d'alcohol a la sang.