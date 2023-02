Obres a Via Laietana / Foto pròpia @CatPress

La Via Laietana va ser testimoni directe fa uns dies d'una de les troballes més importants de l'època romana a Barcelona. A l'alçada de la plaça d'Antoni Maura, van trobar el cadàver d'un home adult que datava aproximadament del segle V d.C., en un estat de conservació privilegiat, malgrat la falta de la part inferior de les cames i un fragment del braç dret.

Segons l'Institut de Cultura de Barcelona, era un adult d'entre 30 i 65 anys que es trobava en cúbit supí. "També s’han localitzat restes de vidre, que corresponen a un petit llagrimer", han respost a CatalunyaPress, corresponent probablement a un ungüentari. A més, tenia càries a la seva dentadura.

L'expedició arqueològica va recollir sediments de la vora per tal d'extraure més informació sobre com va ser enterrat (amb flors o algun altre tipus d'ornamentació) o quina alimentació tenia segons les seves restes estomacals.

Aquesta troballa ha estat del tot sorprenent, segons paraules de Laia Macià, del Servei d'Arqueologia de Barcelona, en declaracions per a betevé. "Amb les obres de la via Laietana, com que es un carrer que es va fer a principis del segle XX, com que es va fer 'a lo grande', pensàvem que no haurien respectat gaire l'estratigrafia arqueològica. Trobar restes romanes a la plaça d'Antoni Maura ens ha sorprès", comentava.

Segons David Martínez, del Twitter 'Històries de Barcelona', en aquesta plaça es trobava el carrer Pont de la Parra, que va desapareixer amb la creació de la via Laietana durant la primera dècada del segle passat.

En aquesta mateixa plaça ja han aparegut restes de l'època moderna i medieval, com murs, paviments i sitges corresponents a una part d'una probable zona artesanal dels segles XII -XIV, en unes cronologies que s'han d'acabar de comprovar a partir de l'estudi.

Les restes del cadaver romà ja s'han exhumat i s'han traslladat al laboratori per poder estudiar-lo més en profunditat i saber si es pot detectar la causa de la mort, en cas que els ossos determinin alguna pista. Un cop finalitzi l'estudi, els ossos es guardaran a l'arxiu arqueològic de la Zona Franca, que ja emmagatzema altres peces d'interès trobades a Barcelona.

