BComú ha estat l'únic grup municipal que ha donat suport a la iniciativa ciutadana que demana "sospendre les relacions institucionals amb l'Estat d'Israel" , mentre que el PSC, Junts, Cs, PP i Valents a l'Ajuntament de Barcelona l'han rebutjat aquest dimecres durant la comissió de Presidència.

La proposta impulsada per un centenar d'entitats i que ha recollit més de 4.000 firmes per ara no compta amb prou suports, i s'abordarà de nou al ple ordinari de febrer: l'únic posicionament a favor ha estat per part de BComú mentre que ERC s?ha abstingut.

Tot i això, aquest rebuig inicial a l'expedient no modifica res a la pràctica perquè la decisió anunciada per l'alcaldessa, Ada Colau (BComú) , dimecres passat de suspendre les relacions amb l'Estat d'Israel forma part de les competències de la primera edil.

Representants de les entitats impulsores han assistit a la comissió de Presidència a l'Ajuntament i han mostrat banderes palestines i pancartes amb el lema 'Stop apartheid Palestina' i expressions a favor dels drets humans.

LA INICIATIVA CIUTADANA



L'escriptor Salah Jamal, fundador de la Comunitat Palestina a Catalunya, ha defensat la iniciativa ciutadana que demana suspendre les relacions amb Israel i l'agermanament a tres mentre que els Acords d'Oslo del 1993 són "inútils i irrealitzables".

Als arguments d'alguns grups durant el debat de titllar la proposta d'antisemita, Jamal ha avisat que aquesta és una estratègia --segons el seu parer-- per intimidar i que no se segueixi criticar l'Estat d'Israel: "Aquesta arma llancívola que hi ha ha perdut pólvora”, ha opinat.

També sobre les al·lusions a l'holocaust d'alguns grups ha dit que "era un fet històric i que va acabar" mentre que la 'Nakba' continua, segons ell, i ha instat les formacions a deixar de banda les picabaralles de l'Ajuntament en aquest tema.

I sobre el paral·lelisme entre la suspensió de l'agermanament amb Sant Petersburg i el de Tel Aviv, la portaveu de la campanya, Alys Samson, ha conclòs: "El missatge que esteu donant és que les vides palestines us importen menys".

L'OPOSICIÓ



La tinenta d'alcalde i responsable de Relacions Internacionals de Barcelona, Laia Bonet (PSC) , ha dit que els correspon com a grups municipals "reprovar aquesta decisió unilateral de l'alcaldessa" i ha reiterat l'amistat i la solidaritat --en els seus termes-- de la ciutadania de Barcelona amb la de Tel Aviv i Gaza.

Per al portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí , la mesura de la primera edil ha "curtcircuitat" l'intent de diàleg perquè el debat d'aquest dimecres ja ha rebut, segons la seva opinió, una decisió política prèvia per part de l'alcaldessa de Barcelona.

L'edil Paco Sierra (Cs) ha rebutjat que els proposants els han "arribat a acusar en el discurs d'antidemòcrates" i ha reivindicat Israel com una democràcia; també ho ha fet la regidora Marilén Barceló (no adscrita) en ser, segons ella, l'única de l'Orient Mitjà, i des de Valents, Óscar Benítez ha demanat restablir les relacions al ple extraordinari.

Josep Bou (PP) ha lamentat que la decisió de l'alcaldessa no s'hagi pres al ple i ha reivindicat: "Els ponts no es poden trencar, els ponts serveixen per cercar solucions".

A favor I ABSTENCIÓ



La titular de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez , s'ha referit també a la suspensió de relacions amb el Govern de Rússia: “Per què vostès estan disposats a prendre mesures en un cas però no en un altre. El compromís nostre amb la justícia global precedeix molt aquesta decisió i afortunadament no depenen de vostès, dels seus canvis de criteri i de la seva votació d'avui”.

El regidor d'ERC, Jordi Coronas , ha considerat que la decisió de Colau "com a política de gestos pot ser útil ia curt termini és evident que té una repercussió mediàtica" però ha advocat el diàleg entre la societat civil, i ha recordat que el cas de Sant Petesburg tampoc no s'ha votat.