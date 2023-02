Una protesta de les treballadores. Foto: Twitter (@

Les treballadores socials del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de Barcelona , el servei que atén les víctimes dels casos de violència masclista que es donen a la ciutat, han dit prou. I lluny de simplement protestar, han decidit convocar una jornada de vaga, prevista per al proper dijous 23 de febrer.

En un comunicat, han anunciat que l'aturada laboral que ja han anunciat ha de servir per "tenir els mitjans i els recursos humans i materials per poder oferir una atenció de qualitat" a les víctimes. La plantilla del SARA denuncia que, des de fa temps, ha reclamat a la gerència ia les adreces de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) una sèrie de millores de forma reiterada, però no han rebut resposta satisfactòria.

A les seves demandes diuen que, actualment, el servei està en una situació de "sobrecàrrega assistència estructural que afecta la qualitat de l'atenció que reben les persones ateses". De la mateixa manera, denuncien que la plantilla és insuficient, cosa que els impedeix oferir "un servei de qualitat". El poc personal amb què s'explica acaba generant a les treballadors "situacions d'estrès, trastorns d'ansietat i sobrecàrrega de feina".

SARA denuncia també l' escassetat de places que hi ha a les llars d'acollida on viuen les víctimes , que moltes vegades es veuen obligades a buscar allotjaments alternatius. Això, alhora, dificulta que puguin ser ateses, ja que estar fora dels espais habilitats en aquests punts d'acollida fa que les treballadores s'hagin de desplaçar. "No arribem. I és un moment de molta vulnerabilitat", apunten a Nació.

A més, assenyalen que s'estan incomplint normatives com la llei general contra la violència de gènere , que les visites que reben les dones per part de les treballadores estan molt més espaiades en el temps del que haurien de fer, i que la intenció de les administracions és ampliar el servei sense que això comporti un reforç de la plantilla.



Per acabar, les treballadores exposen que, després de mesos de converses amb l'IMSS, no han aconseguit arribar a un acord.

PROTESTA EL GENER

La convocatòria de vaga arriba un mes després que la plantilla es manifestés a la plaça de Sant Miquel, davant de l'edifici de l'Ajuntament, per mostrar al govern municipal ia l'IMSS els motius que els porten a convocar la jornada de vaga.

Això va ser dimarts 17 de gener i quan hagi passat més d'un mes d'això, el 23 de febrer, i després de no assolir avenços en cap dels aspectes amb què estan desconformis, pararan durant un dia.