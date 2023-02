Ada Colau / @EP

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha reclamat per carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern "faci un esforç i dediqui els recursos necessaris" a la climatització de centres educatius a la capital catalana, i ha proposat que es destinin els Fons Next Generation a aquestes millores.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa en una entrevista aquest dimecres en betevé , on ha sostingut que el preocupa que aquest estiu es torni a superar els 30 graus a les aules de les escoles, i ha assegurat que no pot ser que les escoles siguin “els únics" edificis públics que no estan condicionats.

L'alcaldessa ha titllat d'escàndol que les aules arribin a temperatures tan elevades, i ha reclamat un "pla de xoc els propers anys" per climatitzar les classes, ja que considera que serà un procés que no es podrà fer de cop en un any .

A la missiva, Colau destaca que l'Ajuntament ha invertit 300 milions d'euros des del 2015 en el manteniment d'escoles, "sovint anant més enllà del que tocaria", però ha subratllat que l'emergència climàtica va més enllà d'una tasca de manteniment .

"Cal que la Generalitat prioritzi l'adaptació i climatització de les escoles cofinançant les actuacions per garantir que les classes es realitzin en les condicions de confort que requereix la tasca educativa", ha defensat l'alcaldessa al text.

A l'entrevista, també ha instat el Govern a convocar una taula abans del maig per abordar els límits als creuers a Barcelona: "Ara que governa en solitari no es pot excusar en els socis", i ha reclamat a ERC que es posicioni clarament sobre aquesta qüestió.

Colau ha qualificat la proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat amb una pista sobre el mar d'"ocurrència", i ha reclamat que s'inverteixin els 2.000 milions d'euros que costaria al corredor mediterrani ia les infraestructures ferroviàries.

PACTES POSTELECTORALS



Colau s'ha obert a pactar amb el PSC i ERC després de les eleccions municipals al maig, malgrat l'"error" que considera que ha comès l'exprimer tinent d'alcalde i candidat socialista a l'Alcaldia, Jaume Collboni , que va deixar el càrrec per centrar-se a la campanya.

L'alcaldessa ha desitjat que l'algun moment Collboni "reconegui que això ha estat un error", i ha afegit que, més enllà del que faci el candidat socialista, serà pragmàtica i buscarà acords en les forces d'ERC i PSC, perquè és amb qui hi pot haver més punts d'acord, segons ella.

"El PSC s'ha d'aclarir, li agraeixo que hagi votat totes les transformacions urbanes que ara comença a criticar", ha subratllat Colau, que també ha destacat que els republicans han avalat el model de ciutat votant a favor de les seves propostes.

Sobre la suspensió de l' agermanament amb Tel Aviv (Israel) , l'alcaldessa ho ha comparat amb el cas de Sant Petesburg (Rússia) i ha subratllat que entre les entitats que li han donat suport hi ha algunes mongetes: "Em fa ràbia quan s'intenta barrejar amb l'antisemitisme", ha criticat.