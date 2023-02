Maragall, en un acte del partit. Foto: Europa Press

Ernest Maragall va sortir al pas, el passat 16 de febrer, de la petició que Ada Colau havia fet a la Generalitat d'invertir en la climatització de les escoles. El candidat d' Esquerra Republicana a l' alcaldia de Barcelona va criticar la "inacció" de l'alcaldessa.

El republicà va dir a Colau que la petició que havia fet "ja està en marxa per part de la Generalitat i només respon a un moviment comunicatiu per amagar la inacció del govern municipal en aquest sentit".

De la mateixa manera, va recordar a Colau que només hi ha plaques solars a 32 de les 341 escoles de Barcelona, apuntant que la seva formació li ha demanat "per activa i per passiva" que faci més instal·lacions i va criticar que el consistori no demanés els Fons Europeus Next Generation per a la rehabilitació dels centres educatius.

Per acabar, Maragall ha apuntat que, tot i que s'ha anunciat que l'empresa municipal Barcelona Energia subministrarà l'energia a les escoles públiques, això no serà suficient per "solventar la climatització pendent", denunciant també que el preu no serà més baix al que ofereixen empreses del sector privat.