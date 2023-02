En el partit de Colau els nervis els fan bloquejar veïns en plena campanya electoral d'apropament als barcelonins

El partit dels comúns blocava al moviment veïnal després que aquesta plataforma denunciés que l’Ajuntament de Barcelona havia rebutjant totes les al·legacions presentades per aquesta plataforma, així com 7.500 signatures reclamant espai verd per a la zona sobre el projecte del dit mercat.

A L'ALCALDESSA ADA COLAU NO LI AGRADEN LES CRÍTIQUES A LA SEVA GESTIÓ MUNICIPAL

Les reaccions de la plataforma no es van fer esperar i afirmaven al seu compte “Barcelona guanya vida? Com? Censurant els que no opinen com vosaltres ? Aquesta és la manera silenciar el veïnat i el comerç que reclama el que us negueu a donar? Els que han recollit més de 7.500 signatures? Això és En Comú Podem”.

La plataforma veïnal havia fet una piulada responent a unes declaracions de l’alcaldessa, Ada Colau, en què assegurava que les transformacions que es fan a la ciutat són fruit del diàleg amb el veïnat. “S’ha dialogat amb tothom a totes les transformacions i s’ha anat millorant. Barcelona ha de ser per la gent, no pot ser que visquem amb uns nivells de contaminació que provoquen 1.000 morts prematures a l’any”. I ha estat després de respondre a aquesta piulada que han rebut l’avís de bloqueig per part del perfil de Barcelona en Comú.

ELS VEÏNS SE SENTEN ENGANYATS



Tot just fa uns dies es coneixia que l’Ajuntament de Baracelona ha denegat les al·legacions presentades per aquesta plataforma, que reclamaven més verd per al nou mercat. El mercat, que tornarà al seu espai original, incorporarà 43 parades interiors d’alimentació a la planta baixa i es traspassa el supermercat al soterrani. Però sense més verd.

Davant del fet que ja està licitada l’obra, el veïnat aplegat en la plataforma va denunciar la manca de diàleg per part de l’Ajuntament, i denunciaven que el que hi hauria finalment seria “una plaça dura amb uns quants escocells i uns quants arbres dins d’una pèrgola gegant”.

Els gestors però del compte a twitter de Barcelona en Comú s'ho van repensar unes hores després i van tornat a desblocat la plataforma veïnal de Gràcia. Algú a aquest partit no digereix bé les crítiques com l'alcaldessa Colau que llença balons fóra com si ella no tingués res a veure en no escoltar els barcelonins contraris a les seves decisions a Barcelona.