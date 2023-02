Forma part de 'Poesia del silenci', un "diàleg" entre l'obra de Plensa i l'edifici de Gaudí. | @EP

La Fundació Catalunya La Pedrera de Barcelona ha instal·lat aquest dissabte al terrat l'escultura de Jaume Plensa 'Silent Music IV ', la primera de les vuit de gran format de l'exposició 'Jaume Plensa. Poesia del silenci' , que es podrà visitar del 31 de març al 23 de juliol.

Ho ha explicat el mateix Plensa en declaracions als periodistes a l'inici de les tasques de muntatge de l'exposició, que amb vuit peces de gran format i altres de més petites establirà un "diàleg" entre l'obra de Plensa i l'emblemàtic edifici d'Antoni Gaudí.

Plensa ha destacat que l'exposició mostra un recorregut per tota la seva obra , des del 1990 fins a l'actualitat, i del seu imaginari creatiu: " Hi ha moltes ombres, gairebé com un itinerari d'illes il·luminades" .

Feta d'acer, l'escultura 'Silent Music IV' representa "un homenatge a un cos fet de notes, és la memòria d'un so" , i fa més de tres metres i pesa al voltant de 200 quilos.

"Quan nosaltres parlem estem interpretant la música del nostre cos. Les paraules, d'alguna manera, són aquesta música, i quan escrivim estem fent la partitura d'aquesta música que algú, un altre músic, la parlarà", ha considerat Plensa.

LITERATURA I POESIA VERTEBREN L'OBRA



L'exposició proposa un recorregut pel terrat, les golfes, els patis i la façana de l'edifici, i s'articula al voltant de la relació de Plensa amb la literatura i la poesia, i inclou temàtiques recurrents a la seva obra com el silenci, la música, el desig i la família.

A més, a la sala d'exposicions de l'edifici també es mostraran prop de 90 peces de dimensions menors realitzades per Plensa durant els anys 90.

"DELS ÚLTIMS EDIFICIS ON L'ARQUITECTURA ENCARA ERA UN SOMNI"



"Jo crec que aquest edifici és dels últims edificis on l'arquitectura encara era un somni. Encara no hi havia aquest món tan pràctic on ens ha portat avui l'arquitectura. Jo estic més a prop d'aquest món no pràctic", ha defensat.

Al terrat de l'edifici també s'instal·larà entre aquest dissabte i diumenge l'escultura 'Day-Night' , de vuit metres i uns 410 quilograms, i que representa una figura humana il·luminada posada sobre una plataforma que ret homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés .