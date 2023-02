El congrés s'ha celebrat amb el lema 'Activació laboral i protecció social de les persones amb discapacitat'. | @EP

Barcelona va celebrar de dimecres a divendres el IV Congrés Nacional i I Congrés Internacional de Dret de la Discapacitat , on professionals experts van debatre el marc jurídic de l'ocupació d'aquestes persones i objectius de millora al mercat laboral , informen aquest dissabte els organitzadors en un comunicat.

L'han impulsat Fundació Dret i Discapacitat, Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona i Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social, en col·laboració amb Barcelona Activa, Fundació Garrigues, Servei Públic d'Ocupació Estatal, Consell General de l'Advocacia Espanyola, Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d'Espanya, Fundació Once, Tirant Lo Blanch i UB.

Sota el lema 'Activació laboral i protecció social de les persones amb discapacitat' , han participat 275 persones de tot Espanya (100 han estat a distància), com a professors universitaris, professionals del moviment associatiu de la discapacitat, empleats públics i operadors jurídics .

Han abordat el model d'inclusió laboral , les bases jurídiques internacionals, una panoràmica de la situació a Catalunya i tot Espanya , línies jurisprudencials recents, la perspectiva dels agents socials, la situació de la dona i la protecció social al Sistema de Seguretat.

REIVINDICACIONS



La reunió ha servit per demanar un renovat marc normatiu, “amb una visió holística i flexible”, centrat en la persona i en el seu cicle vital , i basat en suports individuals i la inclusió activa; apostar per empreses socials impulsades per entitats socials, i per empreses amb valors en generar ocupació.

Van inaugurar el congrés, entre d'altres, el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano; el regidor de Barcelona i president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera Alemany ; i el president del Cermi i de la Fundació Dret i Discapacitat, Luis Cayo Pérez Bueno.

L'editorial Tirant Lo Blanch publicarà les ponències i comunicacions del congrés en un llibre digital i accessible, mentre que la pàgina web del Cermi i de la Fundació Dret i Discapacitat inclourà els enregistraments del congrés.