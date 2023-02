El president del COACB, Ricard Penas, s'ofereix a l'ajuntament perquè “és un tema que espanta. S'ha d'acabar regulant perquè es posi una pauta de cara al futur”. | @EP

El president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB), Ricard Penas, ha reclamat a les diferents administracions que legislin el comerç electrònic per evitar competència deslleial.

Penas ha explicat que la pandèmia ha accelerat la penetració de l'ecommerce' i que el 50% dels agents comercials ja han notat afectació a la feina en més d'un 30% de les vendes.

"És un tema que espanta. S'ha d'acabar regulant perquè es posi una pauta de cara al futur", ha dit, i ha afegit que cal fer una anàlisi de com aplicar aquesta normativa.

Per ell, "el lliure mercat està molt bé, però si no es posa un escenari de joc, no saps on són els límits", i lamenta que al comerç electrònic no existeixen aquests límits.

Ha criticat que les empreses del sector "tributen on volen" i que poden fer servir aquest avantatge com a eina comercial per augmentar els marges dels productes.

El president de l'entitat ha defensat valorar el model comercial català, amb fàbrica, comercialització, botiga i consumidor al territori, i ha celebrat la taxa a les grans distribuïdores que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment.

BARCELONA



Ricard Penas també ha reclamat que el consistori barceloní diferenciï entre la mobilitat professional i la mobilitat particular: "No és el mateix". A més, ha assegurat que els professionals han de tenir un tractament específic que els faciliti la mobilitat dins de la ciutat, ja que "estan fent una feina que la ciutat necessita".

Segons ell, l'actual govern de la ciutat no ha comptat amb el COACB malgrat que el 2015 es van oferir al comissionat de Comerç, Consum i Mercats, Miquel Ortega: "Ens va dir que no necessitaven ningú, que anaven sols". Per això, després de les pròximes eleccions tornaran a oferir-se a l'Ajuntament, mani qui mani, i ha demanat que el govern següent municipal " estigui pel comerç de proximitat", perquè els barris s'aniran desertitzant si no es fan les coses bé, ha advertit textualment.

AUTÒNOMS



Penas ha lamentat que els agents comercials no s'han sentit "acompanyats" per les administracions durant els darrers anys i ha assegurat que la feina al sector és molt dura.

"Patim una legislació no activa cap als autònoms, que a sobre han de sumar les noves quotes", ha dit en referència a l'augment de la quota d'autònoms aquest any.

Ha exigit que les administracions ajudin els autònoms, ja que són "un contribuent molt important per a l'Estat" que té molt poques contrapartides.