El consistori ha obert el termini perquè les entitats dedicades a la justícia global i la cooperació internacional puguin sol·licitar aquestes subvencions. | @EP

L'Ajuntament de Barcelona ha reforçat la seva aposta per la cooperació internacional amb un increment del 3,19% de la dotació pressupostària per a la convocatòria de subvencions per a ONG i entitats de justícia global, arribant així als 7,6 milions d'euros.

El consistori ha obert el termini perquè les entitats dedicades a la justícia global i la cooperació internacional puguin sol·licitar aquestes subvencions per a les seves activitats de cooperació i educació, i estarà oberta fins al 6 de març, informa en un comunicat aquest diumenge.

Amb aquestes ajudes, juntament amb les altres accions impulsades per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (DJGCI), l'Ajuntament "compleix novament" el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos a la justícia global i la cooperació internacional, objectiu que arriba des del 2015.