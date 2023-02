La concentració ha començat a les 12.00 hores sota el lema 'Tots amb Tel-Aviv, ciutat germana'. | @EP

Unes 100 persones, segons xifres municipals, han protestat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona per la decisió de l'alcaldessa, Ada Colau, de suspendre temporalment les relacions de la ciutat amb Israel.

La concentració ha començat a les 12.00 hores sota el lema 'Tots amb Tel-Aviv, ciutat germana' i ha estat convocada per les entitats Associació Catalana d'Amics d'Israel (ACAI), Israel Spain Forum Alliance (ISFA), l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel (ARCCI), B'hnai B'rith Nahmánide i la Lliga Internacional contra el Racisme i l'Antisemitisme (LICRA).

Hi han assistit diferents candidats a l'Alcaldia de Barcelona com el del PP, Daniel Sirera; la de Valents, Eva Parera, i la de Cs, Anna Grau, i els manifestants han mostrat banderes d'Israel i Catalunya i cartells amb missatges com 'Soc de Barcelona i Colau no em representa'.