Esquelet / ICUB

Un segon esquelet de l'època romana ha aparegut a la plaça d'Antoni Maura després que el primer aparegués fa uns 10 dies. En aquesta ocasió, els arqueòlegs de la zona han trobat només les extremitats inferiors, fet que dificultarà la seva identificació, ja que la pelvis no estava amb el cos.

El primer esquelet trobat datava del segle V i era d'un home d'entre 35 i 60 anys. Aquesta vegada, no es descarta que es tracti del segle VI o fins i tot del segle VII, segons han confirmat a betevé. Per tant, correspon al període tardoromà o, fins i tot, posterior.

Els arqueòlegs no s'han mostrat sorpresos d'avant d'aquest segon descobriment: "Ja en sabíem els antecedents i per on ens movíem". No obstant, descarten la idea de trobar-ne més restes perquè ja han arribat al 'terreny geològic', on "ja no hi pot haver vida humana", segons Joan Garriga, director d’intervenció arqueològica.