El director del Mobile World Congress (MWC) i conseller delegat de la GSMA, John Hoffman / @EP

Amb motiu de l’edició 2023 del Mobile World Congress (MWC) o Congrés Mundial del Mòbil, que se celebrarà del 27 de febrer al 2 de març al recinte Gran Via de la Fira Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) participarà en el dispositiu de mobilitat d’aquest esdeveniment amb la capacitat de transport de les seves xarxes i posant un èmfasi especial en la informació i l’atenció als ciutadans.

Com en l’anterior edició, el congrés de mòbils i l’esdeveniment per a emprenedors 4YFN se celebraran al recinte firal Gran Via, situat a l’Hospitalet de Llobregat, accessible en metro amb l’L9 Sud a les estacions de Fira i Europa / Fira i amb l’L10 Sud estació Foc. La línia 9 Sud enllaça el recinte firal Gran Via directament amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport del Prat i té correspondència amb altres línies de metro que connecten amb Barcelona: L1 (Torrassa), L5 (Collblanc) i L3 (Zona Universitària), a més de l’L8, les línies suburbanes i les regionals d’FGC (Europa / Fira). A l’hora punta del matí i de la tarda, coincidint amb l’entrada i la sortida dels congressistes, l’L9 Sud es reforçarà amb més trens entre les estacions de Collblanc i Fira perquè els intervals siguin d’uns 2 minuts.

Altra opció recomanable d’arribada en metro és l’L10 Sud (ZAL | Riu Vell - Collblanc); baixant a l'estació Foc i caminant 6 minuts s’arriba a l'entrada Nord dels pavellons.

Hi haurà senyalització informativa del congrés a les estacions de L9/L10 Sud, a les correspondències amb L1, L3 i L5 i a l’estació d’Espanya (L1 i L3).

AUTOBUSOS REGULARS I LLANÇADORA ESPECIAL

Una altra via d’arribada i sortida del recinte firal de l’Hospitalet per l’accés sud és la línia regular debus H12 (Gornal - Besòs Verneda), a través de la parada Plaça d’Europa. També arriben al recinte les línies regulars de bus de TMB V1 (Districte Gran Via l’Hospitalet - Av. Esplugues), 46 (Pl. Espanya - Aeroport BCN) i 65 (Pl. Espanya - El Prat).

Addicionalment, l’organització del MWC ha contractat a TMB un servei especial d’autobusos llançadora directes que connectaran la plaça d’Espanya amb els recintes firals de la Gran Via els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març de 8 a 20 h, amb un interval de pas de 5-7 minuts, aproximadament; el dia 2 de març circularà entre les 8 i les 16 h, amb una freqüència d’11-12 minuts, aproximadament.