Els col·lectius antiracistes organitzats s'han concentrat contra l'obertura del mòdul de dones i han exigit la derogació de la llei d'estrangeria. | @EP

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte cap a les 12.00 hores davant del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona contra l'obertura del mòdul de dones i per continuar denunciant l'entramat carcerari colonial que violenta i priva de llibertat a les persones migrants a l'Europa Fortalesa".

Els col·lectius antiracistes organitzats --que han convocat la concentració-- han llegit un manifest en què han exigit el tancament definitiu dels CIEs i la derogació de la llei d'estrangeria, ja que consideren que és "un dels mecanismes legals que permet i legitima aquestes violències esculturals racistes".

Els manifestants han aixecat cartells amb lemes com 'Tancament dels CIEs ja', 'Contra el sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial' i 'Per la llibertat: no als CIEs'.