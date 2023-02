Un vehicle amb pala llevaneu i escampador de sal s’activarà tan bon punt comenci a caure precipitació en forma de neu o amb temperatures inferiors als 3 °C i elevada humitat. | @AMB

L’AMB ha activat el dispositiu especial a les rondes de Barcelona davant les previsions meteorològiques que anuncien la possibilitat de neu aquest dilluns i dimarts a la metròpolis de Barcelona. Protecció Civil ha activat ja el Pla NEUCAT en alerta, mentre que El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han activat l'avís groc per risc de nevades que puguin deixar més de 2 cms.

Aquesta planificació entra en joc quan Protecció Civil de la Generalitat activa la prealerta del pla NEUCAT o quan el Servei Meteorològic de Catalunya activa els avisos per neu a cotes baixes. En aquest moment es posa en servei un equip que es prepara per mobilitzar-se en qualsevol moment i netejar la calçada en aquestes vies de circumval·lació que són vitals per garantir una bona mobilitat a l’àrea metropolitana. La presència de precipitació sòlida juntament amb les baixes temperatures pot implicar un paviment altament lliscant que pot alterar les condicions “habituals” de mobilitat.

Aquest protocol d’actuació consisteix en dos vehicles –un de pesant i un de lleugers– que tenen una pala llevaneu acoblada i un escampador de sal que s’activen automàticament en dues circumstàncies: quan cau una forta calamarsada o bé quan la temperatura baixa dels 3 °C i la humitat és molt elevada.

Francisco Javier Navarro, director del contracte de manteniment de les rondes AMB, explica que “la pala llevaneu s’utilitza per retirar la neu de la calçada, mentre que l’escampador de sal serveix per prevenir que es formin plaques de gel quan la temperatura baixa dels 3 °C i la humitat és molt elevada”.

Aquest és el segon dispositiu de serveis viaris hivernals que s’engega aquest 2023. El primer es va posar en marxa el passat 23 de gener, quan van caure alguns flocs de neu a la ronda de Dalt.

L’equip de rondes de l’AMB explica que cada cop s’activa menys el protocol de viabilitat hivernal. Anys enrere s’activava dues vegades l’any de mitjana, mentre que darrerament és un fet més esporàdic.