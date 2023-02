Cuina / Freepik

La tradició culinària a Barcelona és molt amplia, de la mateixa forma que ho és la xifra de restaurants, superior a 5.000 segons els últims registres. No és estrany, llavors, que en la Guia Repsol de 2023 hagin aparegut set establiments de Barcelona.

A la ciutat comtal, els restaurants que han obtingut el seu primer sol han estat: Aleia, Atempo, Come, Enigma (d’Albert Adrià), Granja Elena, Pur – Impur (de Nando Jubany) i Slow & Lo. El sol es un reconeixement que, tot i no estar a l'alçada de l'estrella Michelin, segueix sent una distinció.

Pel que fa a Espanya, hi ha 712 restaurants que han passat a formar part de la Guia Repsol 2023. 81 han obtingut la seva primera distinció, 18 han aconseguit el segon sol i només 2 han sumat la tercera. Entre els restaurants catalans que han sumat el seu segon sol es troben Bo.Tic de Corçà i Castell Peralada de Peralada, del Baix Empordà i l’Alt Empordà respectivament.