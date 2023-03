L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; els tinents d?alcalde, Janet Sanz i Albert Batlle; el cofundador de Conren Tramway, Paco Hungas, amb representants dels veïns de Poble-sec i de cossos de seguretat de Barcelona / @EP

L' Ajuntament de Barcelona ha desencallat la transformació de l'àmbit de les Tres Xemeneies del barri del Poble-sec, després d'arribar un acord amb el promotor de dos dels edificis de l'entorn, Conren Tramway, per aprovar una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) .

L'alcaldessa, Ada Colau; la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz; el tinent d'alcalde de seguretat, Albert Batlle; i el cofundador de Conren Tramway, Paco Hugas, han presentat el pacte en roda de premsa aquest dimarts, juntament amb representants dels veïns i comerciants del barri de Poblesec.

L'acord preveu que el promotor podrà fer oficines en un dels edificis --l'edifici Torre, al carrer Vila i Vilà 40, de 20.300 metres quadrats-- i l'Ajuntament es quedarà amb un altre edifici --l'edifici Llac, de la avinguda Paral·lel 51, d'uns 2.500 metres quadrats construïts-- per traslladar el Centre de Coordinació i Emergències (Cecor), que ara és al carrer Lleida.

Actualment, el terra on s'ubiquen els edificis de les Tres Xemeneies estan qualificats de serveis tècnics, de manera que només poden acollir oficines vinculades a serveis de llum, aigua, gas i telecomunicacions, i amb aquesta modificació urbanística podran acollir qualsevol tipus de servei.

11,2 MILIONS EN CONTRAPARTIDES

L?acord també preveu que la propietat dels edificis aporti a la ciutat 11,2 milions d?euros en contrapartides i que es faci càrrec de la reurbanització dels jardins, valorada en 2,7 milions d?euros.

A més, es preveu que cedeixi a la ciutat 6,6 milions d'euros, 2,2 dels quals procedeixen del 10% de l'aprofitament urbanístic de l'operació i 4 milions de contribució addicional, que l'Ajuntament destinarà a nou equipaments i habitatge assequible per a el barri.

Amb aquestes cessions, i segons apunta l?Ajuntament, la ciutat rep la meitat de la plusvàlua que genera el promotor amb l?operació: en concret, el valor actual del sòl és de 13 milions d?euros i amb el canvi de qualificació passa a ser de 35,5 milions, de manera que l?increment de valor (22,5 milions) es reparteix a parts iguals entre l?Ajuntament i el promotor.

Respecte al tercer edifici de l'àmbit, el de la Xarxa Elèctrica, que actualment està en ús, queda fora de l'acord i l'Ajuntament està negociant per incloure'l a la transformació global de les Tres Xemeneies i que cedeixi una part per a equipaments municipals.

El Govern municipal portarà a la Comissió d'Urbanisme d'aquest març la MPGM per a la seva aprovació inicial i preveu aprovar-la definitivament entre el juliol i el setembre, de manera que preveu començar les obres el 2024 després de redactar els projectes.

"LIDERATGE PÚBLIC"

Colau ha celebrat l'acord, després de "molta negociació amb un lideratge públic clar", i ha defensat un model de ciutat que combini l'activitat privada amb la pública i que respongui a les necessitats dels veïns.

"Està fora de dubte que l'acord no és una operació especulativa, és un acord just", ha sostingut Sanz, que ha insistit en la voluntat de continuar treballant mitjançant processos participatius, mentre que Batlle ha celebrat la nova ubicació del Cecor.

Per part seva, Hungas ha qualificat l'acord com un "èxit col·lectiu", malgrat les discrepàncies que han tingut amb l'Ajuntament per arribar a un pacte, i ha agraït als veïns el seu suport i diàleg constructiu, ha dit.

El representant de l'associació de veïns de Poble Sec Sergi Vázquez ha celebrat que s'hagi desbloquejat la negociació, "que s'havia convertit en un forat negre", i ha avisat que continuaran treballant perquè la transformació es dugui a terme com més aviat millor. possible.