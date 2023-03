Una imatge de la basílica. Foto: Europa Press

La Sagrada Família de Barcelona va rebre 3.781.845 visitants durant el 2022, en xifres que suposen el 80% dels visitants de “períodes prepandèmia”, però superen les previsions del 72% dels responsables del Temple. Així ho ha explicat el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, que ha presentat aquest dimecres 1 de març en roda de premsa la memòria anual del 2022, juntament amb el director general del temple, Xavier Martínez i l'arquitecte director, Jordi Faulí.

Del total de visitants, el 82,5% són de fora d'Espanya, principalment nord-americans (13,8%), francesos (11,2%) i italians (9,4%), i segons Xavier Martínez, han “fet molt a faltar el turisme xinès i japonès, que encara no ha arribat”.

La Basílica va ingressar 100,7 milions el 2022 (el 99% dels quals prové de les aportacions dels visitants) i n'ha gastat 53,9 milions, 23 per a la construcció (el 43% de la despesa).

Els responsables de la junta constructora han explicat que el romanent "permet afrontar amb garanties la construcció per a l'any 2023", en unes obres que també s'han encarit per la situació inflacionista que ha afectat els materials, els serveis associats a la construcció , i també al transport, han explicat.

PREVISIONS DE CONSTRUCCIÓ

"La Sagrada Família és a la recta final de construcció", ha concretat Esteve Camps, tot i haver recuperat el ritme de la construcció, ha reconegut que no estan en condicions de poder dir l'any de finalització de l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí.

Ha valorat que "si ressorgeix l´afluència de visitants, el manteniment de l´obra es pot garantir", i ha recordat que el projecte per acabar l´obra està realitzat. Ha explicat que per al 2023 preveuen finalitzar les altres dues torres evangelistes (el 2022 van culminar les de Marc i Lluc) a més de sumar tres nivells a la Torre de Jesucrist, i ha situat com "una il·lusió" poder completar-la per al centenari de la mort de Antoni Gaudí, el 2026.