Maragall, durant la intervenció de l'1 de març. Foto: ERC



Una cinquantena de personalitats de diferents àmbits han donat suport a la candidatura del líder d'ERC a Barcelona , Ernest Maragall , per ser el proper alcalde de la ciutat després de les eleccions municipals d'aquest maig.

L'exarquitecte cap de la ciutat Josep Antoni Acebillo , el músic Joan Chamorro i el director general del Institute of Science and Technology, Eduard Vallory , van ser presents a l'acte que Maragall va celebrar l'1 de març a la Casa Rius, on es va conèixer que també donen suport al candidat republicà altres noms com l'arquitecta Maria Sisternas , el president del Consell Català de l'FP, Fabián Mohedano , i el director d'Innovació i Investigació a l'Hospital Sant Joan de Déu, Joan Comella , entre d'altres.

"SERÉ L'ALCALDE DE TOTS I PER A TOTS"

"Seré l'instrument, seré la veu de tots vosaltres, seré l'alcalde de tots i per a tots. De tots, no d'un grup ni d'una part ni d'ideologia", va dir Maragall en la seva intervenció, en què ha afirmat que la dignitat i la ciutadania seran una condició indispensable de la candidatura.

En un moment emotiu, va citar el seu germà (i exalcalde) Pasqual, de qui va dir que sempre deia que per ser progressista només cal treballar i ser honest. "Demano que qui vulgui treballar amb mi per Barcelona tingui aquesta capacitat d'afegir-ho i fer-ho amb honestedat", va expressar.

'MARAGALL MÉS QUE MAI'

En el mateix acte, s'ha presentat el lema de precampanya de la candidatura republicana, que serà Maragall més que mai , que s'emmarca a “la necessitat que Barcelona no continuï paralitzada i on tot estigui prohibit, el model de ciutat que representa Ada Colau".