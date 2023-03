La presentació del cupó. Foto: ONCE

Un grup de persones cegues han vist, en una visita organitzada per Amics de La Rambla i ONCE Catalunya, la Font de Canaletes i altres indrets emblemàtics de La Rambla, com ara la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (Poliorama), la Pastisseria Escribà, el Palau de la Virreina, el Gran Teatre del Liceu i el carrer de Ferran.

Gràcies a les explicacions del guia Rafa Burgos, han pogut conèixer i veure a través del tacte un dels llocs més significatius de Barcelona: La Font de Canaletes, un dels símbols de la ciutat, punt de trobada de barcelonins i forans i un dels monuments més visitats de Barcelona. Està a l’inici de La Rambla una de les principals artèries de la ciutat, un passeig d’1,3 quilòmetres que connecta la Plaça de Catalunya amb l’antic port.

A la mateixa Font de Canaletes s’ha presentat el cupó que l’ONCE dedica, el proper dimarts 7 de març, a la Rambla, dins de la sèrie monogràfica dedicada als carrers i avingudes principals del territori sota el lema A pie de calle. 5 milions de cupons difondran aquesta coneguda i concorreguda Rambla, amb una imatge reproduïda pel fotògraf barceloní Toni Tugues. Durant l’acte, Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, ha lliurat a Fermín Villar, president d’Amics de la Rambla, una imatge emmarcada del cupó. També ha participat Josep Pitarch, cap de la Unitat de Cultura i Esports de la Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya.

Algunes de les participants de l'acte. Foto: ONCE

“Són els mateixos carrers pels quals els venedors i venedores de l'ONCE porten la il·lusió i la sort. Aquests i molts altres són ja un espai de solidaritat. El cupó vol ser un homenatge també als ciutadans de Catalunya, una expressió de gratitud per la seva generositat i l'afecte que rebem diàriament i per la seva confiança en els nostres productes de loteria responsable, social i segura”, ha assegurat Botí.

Per la seva banda, el president d’Amics de La Rambla, Fermín Villar, ha destacat la llarga relació de l’ONCE amb La Rambla i en la seva zona d’influència i la important presència de venedors de l’ONCE a La Rambla.

La sèrie A pie de calle fa un recorregut per les vies més emblemàtiques de 50 ciutats, plenes de vida i de gent que passeja d’una banda a l’altre. A Catalunya també formaran part d’aquesta col·lecció l’Avinguda de s’Agaró - Platja d’Aro (Girona), el carrer Major (Lleida) i La Rambla Nova (Tarragona).

Vídeo: @CatPress