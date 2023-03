Aquesta setmana han entrat en vigor les mesures per fer front a la sequera excepcional a Catalunya, amb reduccions a l'ús de l'aigua a 224 municipis. | @EP

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes , ha alertat que la regió de Barcelona "podria entrar en una situació d'emergència en 4 o 5 mesos " pel descens del nivell dels embassaments al Ter (Girona) i el Llobregat (Barcelona), al 28% de la capacitat.

Ho ha explicat en una entrevista a 'La Vanguardia', després que aquesta setmana hagin entrat en vigor les mesures per fer front a la sequera excepcional a Catalunya , amb reduccions en l'ús de l'aigua a 224 municipis de 15 comarques amb més de 6 milions d'habitants i sancions que poden arribar fins als 150.000 euros.

Ha dit que, en cas d'arribar a la fase d'emergència --amb embassaments al 16%--, les restriccions als nuclis no urbans serien més greus, perquè " al reg agrícola arribarien al 80% , i a la ramaderia del 50%, mentre que les activitats recreatives com els camps de golf quedarien completament prohibides ”.

Davant aquest escenari, l'ACA ha planificat tres estadis pel que fa a la retallada d'aigua als municipis: en una primera fase, la dotació total passaria dels 230 litres per habitant i dia actuals a 200 litres; a la segona, a 180 litres, i a l'última, a 160 litres.

Ha afegit que a la regió metropolitana està per veure quan s'iniciarien aquestes retallades, perquè si baixa el consum i se'n fa un ús responsable , “potser no cal fer retallades i potser no cal baixar la pressió de l'aigua, o potser la reducció de pressió de l'aigua només afectaria els edificis més alts", tot i que ha recalcat que tot depèn de l'evolució de la situació.