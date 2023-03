Renfe establirà un servei complementari per carretera entre la Granada i Vilafranca del Penedès durant tot el període "per minimitzar l´afectació i assegurar la mobilitat dels viatgers". | @EP

Els trens de la línia R4 de Renfe no faran parades comercials a l'estació de La Granada a partir d'aquest dilluns 6 de març i fins al 21 de maig per les obres que executa Adif per desenvolupar el Corredor del Mediterrani a Catalunya.

Renfe ha informat aquest diumenge en un comunicat que establirà un servei complementari per carretera entre la Granada i Vilafranca del Penedès durant tot el període “per minimitzar l'afectació i assegurar la mobilitat dels viatgers”.

També es reforçarà el personal auxiliar de l'estació i es comunicarà la informació pertinent a través de megafonia a les estacions i als trens, a més d'en pantalles, a les seves xarxes socials ia les seves pàgines web.