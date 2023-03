Barcelona adjudica la construcció de 135 pisos a les antigues Casernes de Sant Andreu

L'Ajuntament de Barcelona ha començat aquest dijous les obres d'un nou edifici de 56 habitatges per a joves i una escola bressol municipal a les Casernes de Sant Andreu , en el marc de la transformació de l'àmbit en un pol de vida veïnal, habitatge públic assequible i equipaments de barri.

La inversió global serà de 7,2 milions d'euros -5,21 per als habitatges i 1,96 per al centre escolar-, la construcció es durà a terme amb làmines de fusta i el consistori preveu finalitzar el bloc durant el tercer trimestre del 2024, informa en un comunicat aquest dijous.

Amb accés al carrer de Fernando Pessoa per als habitatges ia la rambla Marta Mata per a l'escola bressol, tindrà quatre plantes, a més de la planta baixa, amb una superfície construïda de 4.985 metres quadrats i 14 pisos per planta distribuïts entre tres patis interiors.

Els pisos s'adjudicaran entre els joves que s'hagin inscrit al Registre de Sol·licitants menors de 35 anys, i tindrà uns lloguers entre 375 i 738 euros segons la superfície de l'habitatge.

La guarderia, que es dirà Casernes, oferirà unes 90 places i està previst que pugui entrar en funcionament per al curs 2024-2025.

TRANSFORMACIÓ MUNICIPAL



Des del 2015 i fins als propers dos anys, l'Ajuntament haurà invertit en l'àmbit de les Casernes prop de 50 milions d'euros, i han destacat que les obres del primer edifici de 152 habitatges per a les persones grans estan "quasi acabades".

El consistori treballa en tres projectes més d'habitatge protegit a sòl municipal com els habitatges cooperatius en cessió d'ús La Regadora (35 pisos), Sostre Cívic i el TEB (80), i els 112 pisos de lloguer assequible que construirà l'operador metropolità Habitatge Metròpolis Barcelona.