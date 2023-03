Fotografia de la signatura de l'acord @Catalunyapress

El PSC i els Estats Units per Avançar han signat aquest dijous un acord electoral per concórrer junts a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona. Jaume Collboni , president de la Federació del PSC i alcaldable a la ciutat comtal, i Albert Batlle , vicepresident d' Units per Avançar i candidat a l'alcaldia, han signat el pacte en què el candiat d'Units s'uneix a la llista electoral de Collboni , i en el cas de sortir elegit, Batlle seria membre de l'equip de govern, encapçalant el districte de Ciutat Vella i de l'àrea de Seguretat.

Tant Batlle com Collboni han format part del govern municipal a l'anterior mandat. El màxim mandatari del PSC a la ciutat

comtal, era Primer Tinent d'Alcaldia durant el govern d'Ada Colau, mentre que Albert Batlle va ser tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat.

La signatura de l'acord s'ha formalitzat en un acte al Centre Cívic Vil·la Florida , que ha comptat amb la participació del primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa i el primer secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler.

A la seva intervenció, el candidat socialista destaca la centralitat del PSC i la pluralitat de la seva candidatura. La candidatura socialista ha confirmat l'actual delegada del Govern i exdegana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Maria Eugènia Gay, l'exdiputat al Parlament de Catalunya, Lluís Rabell . A aquests noms s'uneixen Laia Bonet i Albert Batlle .

Fotografia de Collboni a la intervenció @Catalunyapress

Segons Jaume Collboni, són “dues forces polítiques diferents amb voluntat de trobar allò que compartim perquè creiem que la política és això: buscar acords des de la diferència, perquè sabem i volem posar per davant l'interès de Barcelona i Catalunya”. I ha remarcat: "som l´opció amb més capacitat per sumar sensibilitats i visions diverses perquè tenim un valor prioritari: fer prosperar Barcelona a favor de tots i totes les que vivim i treballem"

Collboni ha confirmat que si ha sortit elegit alcalde mantindrà Albert Batlle al capdavant de l'àrea de Seguretat, una secció que segons explica, ha estat reforçada en aquest mandat amb 1.000 nous agents de Guàrdia Urbana, fruit del compromís de PSC i Units. També ha recordat les actuacions que han acabat amb el top manta, els bicitaxis o la lluita contra la multireincidència.

L'alcaldable del PSC també ha parlat de la importància de tenir una Barcelona més segura, relacionant-la amb una ciutat més justa. "La política de seguretat beneficia i protegeix la gent que més ho necessita". "El proper govern ha de contribuir a eliminar la petita delinqüència i s'han de revisar les sancions al civisme i en alguns casos endureixes".

"Les polítiques de seguretat seran una prioritat del nou alcalde de Barcelona"

Collboni també ha estat molt dur amb el Departament d'Interior i les seves accions en matèria de seguretat, el socialista explica que el Govern no ha fet la seva feina.

Batlle i Collboni abans de l'acte @Catalunyapress

Albert Batlle, ha destacat que “fa quatre anys vam acordar el treball conjunt entre el PSC i Units per Avançar. Avui som la primera força política a Catalunya, i aviat ho serem a Barcelona. Ho hem fet amb el principi bàsic de la SUMA: de sensibilitats i experiències complementàries". I ha afegit : "Us imagineu el que podria ser un govern presidit per l'alcalde Jaume Collboni que representés la totalitat de Barcelona, al marge de la lluita partidària? Barcelona faria un salt endavant. PSC-Units és una suma que multiplica”.

Albert explica que " a ajudant a Barcelona podem ajudar el canvi a Catalunya amb l´ajuda de Salvador Illa" . Segons el polític, "volem que el 28 de maig Barcelona comenci una nova etapa"

Parlant de la seva etapa com a tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, en el mandat "han actuat amb contundència i lluitat amb fermesa contra la delinqüència i activitats il·legals com la venda ambulant".

Albert Batlle a la seva intervenció @Catalunyapress

Ara, tots dos polítics uneixen esforços per mirar de guanyar les properes eleccions. A l'acte de signatura de l'acord, també hi han intervingut el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa.

Segons el dirigent socialista, “Barcelona ha d'obrir una nova etapa i això només ho podem garantir nosaltres. El PSC és un partit de suma, d?acords, i que posi en pràctica la política útil. Barcelona necessita aquesta política útil, construïda entre tots i totes, per deixar de mirar pel retrovisor i tornar a fixar la mirada cap endavant, cap al futur.”

Fotografia de Salvador Illa a l'acte @Catalunyapress

També hi ha intervingut el secretari general d' Units per Avançar, Ramon Espalder.

Segons el secretari general, "des d´Units valorem molt positivament la reedició de l´acord amb el PSC per concórrer a les properes eleccions municipals. Renovem l´aliança, fonamentalment per dues raons: perquè el tàndem Collboni-Alcalde ha donat bons fruits i perquè tenim molt que dir i molt a fer". I ha afegit "no hem canviat ni canviarem els nostres valors ni plantejaments. Nosaltres venim a canviar ia transformar la ciutat, amb els valors del civisme, la convivència, la seguretat i la proximitat, amb el diàleg i la suma”.

Fotografia de Ramon Espalder amb Collboni i Batlle @Catalunyapress

UNES ELECCIONS MÉS IGUALADES QUE MAI

Cap sondeig electoral no es decanta per un partit o un altre. Tot fa pensar que fins a 4 forces polítiques, ERC, Junts, PSC i Comuns , lluitaran per aconseguir la representació més gran.