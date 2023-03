Un dels metros. Foto: TMB

Aquesta setmana s’ha posat en servei el primer dels nous trens de la sèrie 7000 al metro de Barcelona, en concret a l’L3, que progressivament anirà sumant fins a 26 nous trens que aniran substituint als de les sèries 3000 i 2000 que actualment circulen per l’L3. Els nous trens són més sostenibles i més accessibles, i formen part de la compra de material ferroviari més important de la història de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que ha suposat una inversió de 318,85 milions d’euros per un total de 50 trens, aquests de la sèrie 7000 i 24 més de la sèrie 8000 per a l’L1, dels quals el primer d’ells es posarà en marxa entre l’abril i el maig. A partir d’aquest moment, la previsió és incorporar cada quinze dies un nou tren a cadascuna de les dues línies, de manera que al 2023 estarien incorporats al servei el 50% dels trens adquirits. Amb la incorporació d’aquests trens s’eliminarà tot l’amiant dels vehicles del metro.

La inversió d’aquests nous trens s’ha realitzat a través del contracte programa de TMB amb el consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i ha comptat amb el finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Alguns dels trens també han rebut ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, a través de la Generalitat de Catalunya.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que “amb aquests nous trens millorem el servei oferint més comoditat i accessibilitat, però també seguim avançant cap a una mobilitat més sostenible perquè són trens amb un baix consum energètic”. Bonet ha explicat algunes de les millores d’aquests nous trens destacant que “són més accessibles amb portes i passadissos més amples” i, en aquest sentit, ha manifestat que “ens preocupa molt que aquesta sigui una bona solució per a la mobilitat de totes les persones de la nostra societat, de la nostra ciutat, de la Barcelona del metro, que funciona però ha de funcionar encara millor en termes d’accessibilitat”. La presidenta de TMB també ha detallat que aquests trens “compten amb nous sistemes d’informació i càmeres de videovigilància en temps real”. Finalment, Bonet ha recordat que quan s’hagin posat en servei els 50 trens “assolirem un dels objectius més importants que teníem que és la substitució de tots els vehicles que encara tenien algun element amb amiant”.

Per la seva banda, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha posat en valor “la feina conjunta que hem fet diferents institucions perquè aquests 50 trens per al metro de Barcelona siguin una realitat. I ho hem fet abordant un volum d’inversió de gairebé 320 milions d’euros”. Fernández ha afegit que “la Generalitat, en el seu moment, fa l’aposta de ser part de la solució de l’amiant i de la millora d’aquestes línies amb una aportació del 51% d’aquesta inversió, més de 160 milions d’euros. I també hi aportem, a través dels fons Next Generation, 25 milions d’euros més. Per tant, 185 milions per a 50 trens nous que faran allò que tenim com a objectiu a la Generalitat: que la vida sigui una mica millor”. El conseller també ha assenyalat que “el transport públic, a tot arreu i per a tothom, és un ingredient essencial per a la vida de les persones”.

L’adquisició d’aquests nous trens tenen criteris de sostenibilitat i accessibilitat en línia al Pla Estratègic 2025 de TMB que busca, entre d’altres objectius, reduir més de 17.000 tones de CO2. Això s’aconseguirà amb diferents mesures com la reducció d’un 6% del consum energètic en el metro, mitjançant l’aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens.