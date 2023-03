El director d'Estudis de Pisos.com assenyala que invertir en garatges "té una barrera econòmica d'entrada molt més petita que comprar un habitatge", i per això resulta "molt interessant per a estalvis menys voluminosos". | CARL NEWTON

En els darrers anys, aparcar en zones urbanes ha esdevingut una tasca molt difícil i extremadament costosa. Les ciutats de Madrid i de Barcelona sempre han tingut un gran mercat actiu de places de garatge. Segons un informe del portal immobiliari Pisos.com , el preu mitjà d'una plaça de garatge a Madrid és de 33.544 euros i a Barcelona de 24.734 euros . Tot i això, a la Ciutat Comtal és més car llogar una plaça de garatge que a la capital, amb una mitjana de 106 euros al mes davant de 89 euros al mes a Madrid. Per tant, la rendibilitat mitjana de Barcelona, amb un 5,33%, és més elevada que la de Madrid, amb un 4,06%.

Els preus de les places de garatge varien en funció de cada districte i generen rendibilitats dispars. A Madrid, el districte de Vicálvaro té la rendibilitat més alta amb un 8,14%, mentre que a Barcelona, els pàrquings que generen més beneficis es troben a les Corts amb un 6,83%. Els garatges menys rendibles són a Chamartín (1,47%) a Madrid ia Sarrià-Sant Gervasi (3,83%) a Barcelona.

Ferran Font , director d'Estudis de Pisos.com, assenyala que "invertir en places de garatge té una barrera econòmica d'entrada molt més petita que comprar un habitatge , per la qual cosa aquest actiu resulta molt interessant per a estalvis menys voluminosos ". L'interès per les places de garatge ha augmentat a causa de les restriccions a la mobilitat dels cotxes més contaminants, cosa que ha generat un interès més gran per aquest actiu a Madrid i Barcelona, on les ordenances municipals són estrictes.

A Chamartín, el districte madrileny més car, el preu d'una plaça de garatge és de 85.566 euros, fet que explica la seva baixa rendibilitat. En canvi, a Villa de Vallecas, el preu mitjà és de 10.639 euros, una diferència de gairebé 75.000 euros. A Barcelona , la bretxa entre el districte més car, Sarrià-Sant Gervasi (39.769 euros) -també el menys rendible- i el més assequible, Sant Andreu (18.370 euros), amb prou feines arriba als 21.400 euros.

Pel que fa al lloguer, el districte madrileny més car és Salamanca, on el preu mitjà mensual és de 129 euros. D'altra banda, Villa de Vallecas, el districte més econòmic per comprar, també ho és per llogar amb un preu mitjà mensual de 53 euros. A Barcelona, el districte amb el lloguer més elevat és L'Eixample (131 €/mes) i el més assequible és Nou Barris (87 €/mes).