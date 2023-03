Collboni, en l'acte celebrat, amb Albert Batlle. Foto: Twitter (@jaumecollboni)

"Com a nou alcalde de Barcelona, em comprometo a acabar la reforma de la Rambla abans del final del proper mandat (el 2027). Per fer-ho possible, proposaré un Comissionat que lideri la transformació que necessita la Rambla". Així de contundent es va mostrar, el passat diumenge 19 de març, el socialista Jaume Collboni, candidat del PSC a les eleccions municipals del pròxim mes de maig.

En un acte celebrat al Centre Sant Pere 1892 al costat del vicepresident d’Units per Avançar i actual tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, Collboni va apuntar "la necessitat d’acompanyar la transformació física d’aquesta artèria central de la ciutat amb un canvi d’usos i de la necessitat de reconnectar Ciutat Vella amb els veïns i la resta de la ciutat".

PACTE PER A CIUTAT VELLA

De la mateixa manera, Collboni va assegurar que per fer possible aquesta transformació vol "dissenyar un Pla Estratègic en el marc d’un Nou Pacte" per al districte, a més de posar en marxa una nova agència de gestió en els barris, un consorci públic amb participació privada, "inspirat en l’antic Foment de Ciutat Vella".

El candidat socialista va tancar la seva intervenció apuntant que cal "garantir la seguretat als barris", però sense descuidar "els reptes d’habitatge, d’educació, d’integració, de cohesió social, de civisme i de convivència".