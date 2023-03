Arxiu - Caserna del Bruc

El Jutjat d'Instrucció 30 de Barcelona ha acordat no admetre a tràmit la denúncia interposada per un coronel d'infanteria de l'Exèrcit de Terra el desembre de l'any passat després que es proposés esquivar una prostituta entre militars a la caserna del Bruc de la ciutat, " en no ser constitutius de delicte els fets denunciats".

En una interlocutòria es detalla que el 14 de desembre es va sol·licitar al Ministeri de Defensa un informe sobre les actuacions que s'havien dut a terme per aclarir la proposta de sorteig i els presumptes responsables.

El 6 de febrer es va acordar traslladar l'informe al Ministeri Fiscal perquè informés de si els fets eren constitutius d'un il·lícit penal i, el 15 de març, van presentar un "exhaustiu informe en què es conclou que els fets denunciats no s'enquadren a cap mena penal".

A la interlocutòria s'argumenta que "cap delicte és atribuïble a les Forces Armades com a tal, ja que el suposat sorteig es difon en un grup de WhatsApp privat, no per vies oficials, sense autorització ni anuència dels comandaments superiors".

El document també assegura que cap diner públic es va utilitzar per a aquestes activitats i que una prova és que el coronel, una vegada coneguts els fets, els va denunciar.

A més, sosté que no hi ha cap delicte relacionat amb la prostitució ja que cap prostituta va ser contractada, i el cartell que publicitava el sorteig es va confeccionar amb "fotografies de dones anònimes, extretes d'internet, amb la cara pixelada i sense aportar-se noms o dades algunes que permetessin identificar-les".

En aquest sentit, en no existir cap víctima concreta, els fets tampoc no es poden enquadrar dins del delicte de tracta d'éssers humans.

També es nega que hi hagi delicte d'odi i discriminació, ja que els fets "no es poden enquadrar en aquests, ni en el seu vessant discriminatori per raó de sexe, ni adreçada a la discriminació del col·lectiu de les persones dedicades a la prostitució".

PRENEN DECLARACIÓ A 62 PERSONES



Després de prendre declaració a 62 persones, "s'ignora quines persones concretes es van veure afectades per aquesta conducta, ni l'existència de cap queixa formal als comandaments superiors en virtut d'aquesta manera inadequada de procedir dels seus companys".

"Els comentaris sobre el sorteig es van realitzar per dos integrants concrets de l'aquarterament, en un grup de WhatsApp amb caràcter no oficial i compost per 62 integrants, dels quals només una minoria responia a aquesta oferta, la majoria de l'aquarterament era aliena a aquesta burla “, han assegurat.

Així mateix, el jutjat sosté que el sorteig "no responia a una realitat", ja que en cap moment no consta que s'arribés a sol·licitar favors de cap prostituta i, de fet, el guanyador de la rifa va ser finalment premiat amb una cistella nadalenca.

Segons la interlocutòria, els autors de la proposta de sorteig van reconèixer ells mateixos la seva autoria davant dels seus comandaments i "van manifestar el seu penediment".