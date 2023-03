EuropaPress 5070508 exalcalde barcelona candidat junts eleccions xavier trias

Xavier Trias a pregunta de Catalunyapress té clar quina seria la seva primera decisió si és elegit alcalde de Barcelona. "La primera mesura seria reunir-me amb la Fundació Arrels i dir-los que em tenen al seu costat". Amb aquesta senzilla resposta ha traslladat als presents que la seva primera preocupació com a candidat a alcalde de la ciutat més important de Catalunya són les persones més vulnerables de Barcelona, els “sense sostre”.

XAVIER TRIAS VOTARIA SÍ EN UNA CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

L' exalcalde de Barcelona entre els anys 2011 i 2015 i candidat a la reelecció ha fet malabarismes quan ha afirmat que en una consulta a Catalunya votaria "sí a la independència" perquè segueix defensant la ruptura amb la resta d'Espanya. Tot i que tot seguit afegia que la veu molt difícil i que l'Estat la concedeixi, per la qual cosa ha afegit: "La meva feina, avui dia, és actuar per aconseguir la mínima dependència possible" en relació a l'Estat. Pretén fer-ho mantenint sanejades les finances del consistori barceloní per fer les polítiques d'acord amb el model de ciutat.

Trias va oferir aquest dilluns la conferència "La Barcelona que funciona" al Cercle Eqüestre davant de més de 70 socis que li van escoltar afirmar que "la gent està cansada i extraordinàriament enfadada amb l'estil de governança de la senyora Colau".

GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA ÉS UNA DE LES OBSESSIONS DEL SEU MODEL DE CIUTAT

Trias creu en la col·laboració publicoprivada i ho diu en veu alta perquè per a ell, "es tracta de crear noves oportunitats econòmiques que generin ocupació i no pensar en una política únicament d'ajudes al "pobret". Així ha criticat la política de la actual alcaldessa Colau de qui diu que s'"equivoca en veient les empreses com a enemigues" per això va haver de rectificar amb el Mobile Word Congress "al qual primer atacava i després es va adonar que era un esdeveniment que era bo per a Barcelona i va haver de rectificar ". Ell ho té clar" no pactaré amb qui no vol crear activitat econòmica a Barcelona".

PACTARIA UN GOVERN AMB EL PSC I ERC PERÒ MAI AMB ADA COLAU

Per ell, per això, dels possibles pactes postelectorals té clar amb qui pactaria "PSC i ERC", però creu que "tots dos partits han d'estar disposats a votar-me com a alcalde i discutir el model de ciutat que volem per a Barcelona" i per això s'ha preguntat davant els presents "estaran disposats a fer-ho'". El que si ha volgut recalcar el candidat de JxCat és que “Ada Colau no estarà mai al meu govern perquè tenim models de ciutat oposats. Va en contra de generar activitat econòmica a Barcelona”.

"No pactaré amb qui estigui en contra de generar activitat econòmica a Barcelona"

La paraula "diàleg" s'ha colat molt en la intervenció d'aquest dilluns al Cercle Eqüestre de Xavier Trias que a més afegeix que "el diàleg ha d'estar ia més arribar a algun lloc" perquè creu que en un moment on "el mal rotllo s'ha instal·lat a la política i ell ve d'una altra manera de fer política "aquesta política del passat on els polítics es feien les coses més fàcils els uns als altres". Per a Trias "l'actual esperit destructiu entre partits, feia els altres no porta enlloc”.

CARLES PUIGDEMONT LI HA DONAT CARTA BLANCA A LA SEVA CANDIDATURA PER RECONQUISTAR BARCELONA

Carles Puigdemont segons les seves pròpies paraules” em va donar carta blanca per fer el que volgués a canvi de res. I jo estic disposat a recuperar Barcelona a favor de ser menys dependent tant de l'Estat com de la Generalitat. Puigdemont em va dir que fes el que em donés la gana". Per això ha dit “cal controlar el dèficit de l'Ajuntament per poder fer amb llibertat les polítiques que volem per a la ciutat. Un dèficit local fa que hagis de dependre del Ministeri d'Hisenda o de l'ajuda de la Generalitat. Pretenc que això no passi si sóc alcalde”.

Sobre la situació judicial de Laura Borrás i la seva possible inhabilitació "crec que això portarà a una reflexió interna de JxCat i de la pròpia afectada" sense voler aprofundir en la resposta i la repercussió que per a una plaça com a Barcelona suposaria en plena batalla pel lloc alcalde de Barcelona.

TRIAS DIU NO AL TRAMVIA, A L'INCIVISME I L'OKUPACIÓ D'HABITATGES

El tramvia segons promet "no es farà a Barcelona per la Diagonal" perquè segons ell "la realitat és que només interessa a l'empresa concessionària i no seria gaire intel·ligent pels costos que comportaria". Pel que arribat el moment d'haver de tractar aquest tema amb el mateix conseller de la Generalitat “ens trobaríem amb dos compromisos adquirits, el del conseller i el meu compromís com a alcalde i haurem de solucionar-ho”. Trias pretén utilitzar el diàleg sempre encara que hi ha excepcions en el seu discurs.

Quan arriben els problemes d' incivisme als carrers barcelonins , Trias té clar que "davant els brètols" és moment d'ordenar càrregues de la Guàrdia Urbana contra aquells que destrossen el mobiliari urbà després d'una protesta" i després "cal felicitar els membres del cos de policia local per la seva actuació i donar-los suport". En aquest sentit ha criticat Trias la posició sobre la seguretat i la Guàrdia Urbana d'Ada Colau a qui ha recordat en la seva intervenció que "la seguretat d'una ciutat és responsabilitat directa de la seva alcaldessa i t'agradi o no has d'assumir aquesta responsabilitat i fer servir el sentit comú".

Per a ell "hi ha una sensació generalitzada d'inseguretat instal·lada als barcelonins producte de com s'ha gestionat aquesta qüestió a Barcelona, la insatisfacció i la manca de confiança als cossos policials". Afegint que les percepcions a través del “comerç és possible canviar-les”. En aquest sentit ha posat d'exemple com s'ha planejat el districte del 22@ "un lloc magnífic però gairebé sense comerç, creen vida i mitiguen la sensació d'inseguretat a l'espai públic". Però perquè "sobrevisquin els comerços locals hi ha d'haver uns horaris comercials que ajudin a la conciliació davant de les grans superfícies. Per què qui vol treballar un diumenge?", ha preguntat a l'auditori que l'escoltava amb molta atenció.

"El comerç ajuda a reduir la sensació d'inseguretat als carrers"

LES OBRES DE LA RAMBLA NO PODEN DUREN 8 ANYS I LES SUPERILLES NO PODEN GENERAR CARRERS DE PRIMERA I DE SEGONA A BARCELONA

Així per a Trias que es pretengui que les obres de la "Rambla durin 8 anys és un gran disbarat urbanístic. És un lloc massa important. No es pot reformar en 8 anys perquè arruïnarem els negocis de les Rambles". Preguntat per quant temps es podria fer si ell fos alcalde a contestat: "primer he de saber quant m'han deixat a pagar i podrem avaluar els anys que necessitarem".

Trias no creu a les Superillas i en un "model de pacificació que suposarà l'augment del preu dels lloguers als carrers afectats". En aquest sentit ha afirmat que “Cerdá no volia crear carrers de primera i carrers de segona”.

Els barcelonins, segons afirma, "han perdut l'autoestima, estan indignats i per això creuen que la ciutat està tan malament, però no és així. Aquesta indignació és producte d'un planejament de la ciutat equivocat". Un alcalde de Barcelona “ha de vendre la seva ciutat fora, és una obligació, perquè estem al servei dels ciutadans i si no no ho tenim clar, t'equivoques” en clara al·lusió al comportament de Colau i el seu foment de la turisme fòbia a la ciutat comtal. "Necessitem hotels però tenint clar en com no convertir Barcelona en una ciutat Low Cost. Generar llocs de treball ben pagats no low cost".

"Els barcelonins estan indignats producte d´un planejament de ciutat equivocat"

Sobre els okupes té clar que en el seu mandat l'"única cosa en què vaig encertar va ser calcular com eren de bojos. Rebré una herència i quan sigui alcalde sé que tornarem a tenir problemes en aquest sentit a Barcelona".

CAL TORNAR A ORDENAR ELS CARRERS PER COHABITAR AMB BICIS I PATINETS

Sobre les bicis i patinets sap Trias “són uns vehicles que cal acceptar que han vingut per quedar-s'hi. Però el problema que tenim és que no hi ha cultura de l'educació cívica ni als conductors ni als vianants. Aquí no hi ha cultura de com deuen conviure bicis, patinets, vianants i cotxes".