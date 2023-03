Arxiu - Metro de Barcelona (TMB) - EUROPA PRESS - Arxiu

La L3 del Metro de Barcelona no funciona aquest dilluns a la tarda entre les estacions del Paral·lel i el Passeig de Gràcia per l'avaria d'un tren a l'estació de Liceu.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ho ha comunicat en una piulada i ha explicat que està treballant per restablir el servei però que "no hi ha un temps estimat".

L'L3 continua funcionant entre Zona Universitària i Paral·lel i entre Passeig de Gràcia i Trinitat Nova.