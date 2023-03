Una persona passeja el seu gos a Barcelona @ep

La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga la presència d'"aliments perillosos" contra gossos a sis punts del districte de Sant Andreu després de l'alerta d'alguns propietaris d'aquests animals.

Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle , a la Comissió de Presidència d'aquest dimecres, la investigació se centra al parc de la Pegaso, al d'Antoni Santiburcio, als carrers de Sao Paulo, Peronella i Roine, i al recinte de la fàbrica Fabra i Coats.

Batlle ha respost així davant d'una proposició d'ERC, que s'ha aprovat per unanimitat, i que demanava "activar immediatament el protocol d'actuació previst per als casos d'enverinament i dipòsit de croquetes, salsitxes amb claus i agulles per a la seva ingesta" , i un prec de Junts a la mateixa línia.

Ha detallat que hi ha una denúncia per ingesta d'una agulla a La Maquinista i que el gos "està viu i en bon estat de salut", i que la Urbana ha rebut tres casos més els últims mesos, un dels quals el gos ha mort per suposada intoxicació.

Davant d'aquesta situació, el tinent d'alcalde ha explicat que es difondrà un butlletí informatiu perquè els propietaris de gossos sàpiguen com actuar i perquè denunciïn casos d'enverinament i de dipòsit d'elements de risc mitjançant proves que puguin aportar a la policia.