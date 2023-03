Superilla Poblenou - Aj. de Barcelona

La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) de Barcelona ha criticat en un comunicat aquest dimecres l'Ajuntament per començar la segona fase de pacificació del carrer d'Almogàvers després del "fracàs de la primera".

Critiquen que, en lloc dels 8.000 metres quadrats de verd que suposarà aquesta segona fase, “els metres quadrats que s'haurien d'haver guanyat, i ja fa temps, són els 6.550 metres quadrats de la plaça Dolors Piera”, un interior de poma .

Creu que aquest espai pot ser un espai de jardins amb zones de joc infantil i de passeig per als veïns, i rebutgen la pacificació del carrer Almogàvers, que “sempre havia estat lloc de pas, espai per a negocis, per al comerç i de comunicar el seu barri amb la resta de la ciutat.

Han acusat el Govern d'Ada Colau d'estar "malbaratant molt i malversant massa" , en fer la 'superilla' i privatitzar, segons ells, espais públics com la plaça Dolors Piera per fer horts urbans que només poden gaudir socis d'entitats concretes, han dit.

La plataforma ha titllat "d'escàndol inadmissible" la privatització d'un espai que sempre havien reivindicat els veïns, segons relaten.