Una dona i un gos passegen per la ciutat. Foto: Ai. de Barcelona

Davant els repetits casos d' intens d'enverinament de gossos (amb croquetes plenes de verí i claus) que s'han detectat principalment en alguns parcs del districte de Sant Andreu de Barcelona (tot i que també s'han denunciat casos a Sant Martí ), les autoritats han decidit prendre cartes a lassumpte i actuar. De fet, a la darrera Comissió de Presidència de l'Ajuntament de la capital de Catalunya es va acordar crear un protocol d'actuació per afrontar en aquests casos, a petició d' Esquerra Republicana.

"Són molts, i des de fa molts mesos, els casos de gossos enverinats", ha apuntat el portaveu de la formació, Jordi Coronas, que ha assegurat que els responsables d'aquests atacs contra els animals "actuen de forma reiterada i amb tota la intencionalitat de fer mal”. Davant d'això, ha reclamat que s'ha d'actuar "amb rapidesa i contundència" perquè no es donin més casos que, al Codi Penal, estan tipificats com un delicte que pot comportar penes de presó de fins a un any i mig.

"Lamentem que, malgrat les evidències, no s'hagi fet cap actuació preventiva i que s'hagi hagut d'esperar que algú hagi interposat una denúncia", va afegir Coronas.

I és que, des del 3 de gener passat, a la Guàrdia Urbana de la ciutat li consten 3 casos. Un dels animals va morir (possiblement per intoxicació, segons va explicar Albert Batlle, màxim responsable de l'Àrea de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament). Els Mossos d'Esquadra també investiguen els fets.

TREBALL AMB VETERINARIS I ESPAI GOS

El protocol en què es treballarà comptarà amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris i amb la plataforma Espai Gos Bcn, que al seu perfil de Twitter compta amb gairebé 2.000 membres.

Segons les dades d'Espai Gos, 1 de cada 4 famílies barcelonines viuen amb un gos i en total són 160.000 animals amb xip. Que els animals tinguen aquests dispositius de control, segons les autoritats, és clau.

Quan el document estigui aprovat serà una guia bàsica perquè els ciutadans sàpiguen la manera com han de procedir en cas que els animals ingereixin, de manera involuntària, alguna d'aquestes croquetes plenes de verí o amb alguna agulla.



GRUP DE TELEGRAM

De forma paral·lela a la feina que les administracions, entitats i col·legis han posat en marxa, al final són els ciutadans qui també han decidit autoprotegir-se i teixir una primera xarxa de suport mutu per protegir els gossos.

De fet, des de fa setmanes hi ha un grup de Telegram (amb centenars d'usuaris residents a Sant Andreu) on s'alerten de possibles casos. Ha anat creixent exponencialment i, de fet, alguns dels membres han arribat a convocar trobades presencials.