Una edició anterior de la Festa de l'Esport. Foto: ONCE

El Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona organitza, a partir de les 9 del mati d'aquest divendres 24 de març, la seva Festa de l’Esport, que enguany arriba a la 29a edició. A les 10 del matí es farà un recorregut pels diferents espais esportius que comptarà amb l’assistència de Laia Asso, directora general d’Educació Inclusiva del Departament d’Educació.

Durant el matí, els participants practicaran atletisme, natació, goalball, futbol sala, mentre que a la tarda serà el torn de disciplines com judo, escacs, ciclisme en tàndem, jocs de taula diversos, tallers i activitats cooperatives diverses. Hi participaran més de 110 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual d’arreu de Catalunya, les Illes Balears i Aragó.

L’objectiu d’aquesta jornada lúdica i esportiva, és donar a conèixer els diferents esports que podem practicar les persones amb ceguesa, a la vegada que "treballem i potenciem els valors que comporta la practica de l’esport. És molt important trencar la bretxa existent en la pràctica esportiva de les nenes amb discapacitat. Hem d’aconseguir que l’esport infantil i educatiu no estigui marcat per la competitivitat sinó pel joc i l’amistat entre tots els practicants sense discriminació de raça, sexe o procedència", ha destacat Manel Eiximeno, director del CRE ONCE Barcelona.

Aquesta festa té com a objectiu motivar els nens i nenes en edat escolar cap a la pràctica de les diferents activitats físiques i de l'esport, realitzant una jornada de convivència, que es farà entre les 9 del matí i les 5 de la tarda a la seu de l’ONCE a Catalunya (entrada pel carrer Sepúlveda, 1).

Actualment a Catalunya hi ha 1.178 alumnes amb discapacitat visual escolaritzats de manera normalitzada i 100% inclusiva en els centres educatius. Aquests centres són llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària, centres d’educació especial, universitats i escoles de formació d’adults, els quals reben suport específic en el marc del conveni de col·laboració signat des de l’any 1985, i renovat per últim cop, el 30 de setembre de 2022, entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i la ONCE.