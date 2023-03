La seu de Foment del Treball ha acollit, aquest divendres 24 de març, la presentació de l'Informe Repensar la metròpoli. Fer metròpoli, elaborat per Rethink BCN, i que planteja els principals reptes que afronta l'àrea metropolitana de Barcelona.

Felix Riera en la presentació de l'informe/@Foment

En la seva intervenció inicial, Fèlix Riera, director de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials, ha apuntat que "Barcelona és una realitat en constant transformació, que també millora quan milloren les ciutats de l'àrea metropolitana" i ha destacat que "amb el PDU aprovat es deixa enrere el Pla de 1976 i impulsa el desenvolupament de la metròpoli cap al 2050. La metròpoli és un repte multigeneracional, les darreres generacions s'han compromès per millorar Barcelona".

El document, en el qual han treballat una cinquantena de professionals, assenyala com a reptes principals el desenvolupament d'infraestructures, l'habitatge, la transició i l'ús d'energies renovables i la seguretat, entre altres.

Pel que fa a les infraestructures, Riera ha destacat l'ampliació de l'aeroport, la potenciació de Rodalies i l'impuls d'altres, com el cable submarí de Sant Adrià del Besòs.

L'habitatge l'ha inclòs en la lluita contra la desigualtat, en la qual també s'han d'abordar altres problemàtiques, com la immigració i la situació de la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Riera ha dit que és el moment de "formular noves relacions amb les administracions".

També s'ha posat el focus en l'aposta que s'ha de fer per les energies renovables (com la solar) i s'ha destacat que la seguretat és, cada cop més, una preocupació per a la ciutadania.

Riera també ha posat sobre la taula factors com la cultura, l'ocupació (amb l'objectiu de rebaixar la taxa de temporalitat en la contractació), corregir la bretxa salarial (que varia en funció de l'edat), vetllar per la mobilitat ("sense lesionar les necessitats de comerços i clients" i impulsant la mobilitat elèctrica), impulsar zones verdes i donar continuïtat al projecte de l'AMB.

"NO HI HA CULTURA D'HABITATGE PÚBLIC DE LLOGUER"

Llum Felàs ha afirmat que "manca habitatge"/ @Foment

Després de la intervenció de Riera, l'acte ha continuat amb una conversa entre Llum Delàs, presidenta de la Fundació Roure, i l'arquitecte Vicente Guallart, que ha girat únicament en la qüestió de l'habitatge.

Delàs ha assegurat que "les entitats del Tercer Sector hem constatat que falta habitatge", anant més enllà i dient que "no podem confondre sostre amb habitatge", ja que "el sostre fa que molta gent no estigui al carrer", però que l'habitatge és molt més això. A més, ha estat crítica, assegurant que "som a la cua d'Europa en la quantitat d'habitatge públic".

Per la seva banda, Guallart ha dit que "no hi ha tradició d'habitatge públic de lloguer, a Espanya" i ha apuntat que "per tenir més habitatge cal la implicació de tothom, sector públic i entitats privades i del tercer sector". L'arquitecte considera que "partim d'un punt tan baix respecte de Països Baixos i Alemanya que cal fer un esforç enorme", afegint que "és tan important com fer biblioteques i mercats".

Posteriorment, ambdós han reflexionat sobre quina ha de ser la relació entre el sector públic i el privat en matèria d'habitatge. "S'ha de sumar i multiplicar", ha apuntat Delàs, dient que "el 90% de lloguers són d'un mínim de 800 euros" i amb els sous que es cobren actualment viure és impossible.

Guallart s'ha situat en la mateixa línia, apuntant que cal "corresponsabilitat". "L'habitatge és un repte global. Els preus pugen especialment al centre de les ciutats" i ha apuntat que "hem de garantir que quan es construeixin habitatges, es construeixi ciutat, per evitar segregacions".

ACCEDEIX A L'INFORME COMPLERT

VISIONA EL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓ DE L'INFORME