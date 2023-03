Arxiu - Recreació de la transformació del carrer Rocafort en un eix verd en el marc de la 'superilla' de l'Eixample. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu

El Jutjat d'Instrucció 26 de Barcelona ha admès una querella contra l'alcaldessa, Ada Colau , pel projecte de la 'superilla' de l'Eixample, que implica la transformació dels carrers Consell de Cent, Entença, Rocafort i Diputació en eixos verds.

Fonts municipals consultades han afirmat que el consistori aportarà a la causa documentació que ja va presentar a la Fiscalia quan investigava el mateix cas, que va quedar arxivat.

L'Ajuntament ha mostrat el seu "convenciment que s'acabarà igual" i ha assegurat que un dictamen de la Generalitat ja va avalar el procediment i no va considerar necessària una modificació del planejament.

Al desembre, la Fiscalia va decidir arxivar les diligències sobre la 'superilla' després de constatar que el projecte "no revestia elements suficients per ser considerat un delicte sobre l'ordenació del territori" com al·legava la denúncia que va iniciar la causa.

El fiscal va analitzar l'actuació urbanística i, després de consultar informes tècnics, va considerar que "no és evident que per a la realització d'una ordenació d'aquest espai públic, en la forma establerta per aquests eixos, calgués prèviament la modificació del Pla General Metropolità (PGM) )" com sostenien els denunciants.