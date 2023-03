Arxiu - Les torres venecianes de la plaça Espanya de Barcelona. - EUROPA PRESS - Arxiu

El túnel vial de la Gran Via a la plaça d'Espanya de Barcelona estarà tancat entre l'1 i el 10 d'abril pels treballs previs per connectar les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Vallès i Llobregat-Anoia, que van començar al juliol i tenen una inversió total de 6,5 milions d'euros.

Les obres afectaran aquest tram entre els carrers de Mèxic i Llançà i es fan durant la Setmana Santa per aprofitar amb el menor trànsit a Barcelona, ha informat aquest dilluns la Generalitat en un comunicat.

En concret, la circulació per la Gran Via en sentit Besòs tancarà des de les 6 hores de l'1 d'abril fins a les 14 hores del 10 d'abril i, com a alternativa, el Govern recomana fer servir les Rondes de Barcelona.

A més, hi haurà restriccions de trànsit a Gran Via a partir de la plaça Cerdà, ja que només serà possible travessar la plaça a través de la calçada lateral.

Els treballs per construir aquest enllaç també estan causant altres alteracions del trànsit, cosa que obliga a ocupar alguns carrils de circulació de vehicles als àmbits de les futures estacions de FGC d'Hospital Clínic i Gràcia.