Menors participants a les iniciatives d'estiu de Save the Children - Recurs

Els desnonaments de famílies amb fills s'han incrementat un 29,5% a la ciutat de Barcelona des de la pandèmia, segons ha advertit Save the Children a l'informe.

L'organització ha assenyalat que malgrat que la pandèmia va comportar mesures positives a l'anomenat 'escut social', centrades en moratòries al pagament de lloguers i hipoteques i la garantia dels subministraments, l'actual context del mercat de l'habitatge "ha tornat a posar moltes famílies en situació de risc", ha informat l'entitat aquest dimarts en un comunicat.

El 19% de les famílies catalanes amb nens han de destinar més del 40% dels seus ingressos per pagar l'habitatge, fet que suposa "disposar de menys pressupost per a altres necessitats bàsiques de criança" com l'alimentació, l'educació, l'oci i la conciliació .

L'augment dels preus dels habitatges, especialment de lloguer, no han anat acompanyats d'un increment dels ingressos de les famílies, i Save the Children ha considerat la situació "especialment preocupant" a Barcelona i Girona, on els preus de lloguer a 2022 han augmentat un 12%.

Save the Children ha assenyalat que el 10% de les llars a Catalunya són "insalubres", no compten amb unes condicions higièniques i sanitàries bàsiques, un 17,2% dels nens viuen a llars que no poden mantenir una temperatura adequada, i un 11,8% de la població (915.000 persones) pateix inseguretat residencial, incapacitat de pagar la hipoteca o el lloguer.

Davant d'aquesta situació, Save the Children recomana augmentar la despesa pública catalana per ampliar el parc públic d'habitatge i apropar-se al 9,3% de la mitjana europea, aturar els desnonaments de famílies amb fills menors a càrrec i modificar la llei de la renda garantida de Ciutadania per incorporar un complement per motiu d'habitatge enfocat a les famílies beneficiàries amb fills a càrrec.

SITUACIÓ ESTATAL



Espanya és el tercer país europeu amb el percentatge més gran de llars que han experimentat retards en el pagament del lloguer o la hipoteca, un 6,5%, el doble de la mitjana europea, que se situa en un 3,2%, i només darrere de Grècia i Irlanda, segons l'estudi.

L'informe precisa que a nivell estatal el 8,4% de les famílies amb nens tenen problemes per pagar a temps la hipoteca o el lloguer, també el doble de la mitjana de la UE, 4,3%.

En aquest sentit, el document assenyala l'actual context d'alça dels preus dels habitatges, especialment del lloguer, que no han anat acompanyats d'un augment dels ingressos de les famílies, cosa que provoca dificultats que afecten 4 de cada 10 llars amb fills a càrrec que viuen de lloguer.

L'estudi aprofundeix en les condicions dels habitatges i avisa de més de 2 de cada 10 nens viuen a cases insalubres, cosa que repercuteix en la seva salut física i mental, i afecta el seu creixement, desenvolupament, rendiment escolar i seguretat.