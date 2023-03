Una Diada anterior. Foto: Europa Press

Els comerços de Barcelona no obriran finalment a la Diada de Sant Jordi, que aquest 2023 cau en diumenge, després de no haver arribat a un acord entre ells per demanar el canvi festiu amb botigues obertes per l'1 de novembre, com s'havien plantejat.

Segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de Barcelona Oberta a Europa Press , el consens necessari per sol·licitar el canvi ha estat "inviable" a causa de temes organitzatius de les empreses.

Després que els comerciants de Barcelona no haguessin estipulat al calendari de festius oberts la jornada de Sant Jordi i que alguns grups polítics i entitats ho hagin reclamat els últims dies, la Generalitat, que és qui té les competències, ha plantejat l'opció de " rectificar".

Per això, l'Ajuntament havia de portar una proposta a l'Executiu català per modificar un dels dos festius amb comerços oberts que corresponen als municipis, i que inicialment s'havia plantejat canviar el dimecres 1 de novembre, el dia de Tots Sants.

La petició havia de comptar amb "el mateix consens" que va obtenir l'última proposta per fixar aquests dies festius a Barcelona, i en no haver aconseguit reunir-lo, els comerços de la capital catalana no obriran Sant Jordi.

Tot i això, segueixen autoritzats per obrir el 23 d'abril, com qualsevol altre diumenge, els comerços de menys de 300 metres quadrats, mentre que les pastisseries, i parades de rebosteria i establiments que venguin llibres poden obrir els dies 22 i 23 d'abril a festiu i amb motiu de Sant Jordi, com preveu la normativa.