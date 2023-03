Els Mossos investiguen el que ha passat. Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver al centre de Barcelona. La periodista Anna Punsí ha explicat, al perfil de Twitter, que l'han trobat al carrer Fontanella, al Gòtic, enganxat a una tanca d'obra.

La policia de Catalunya té en marxa una investigació sobre els fets i, segons Tot Barcelona, no descarten cap hipòtesi, inclòs el suïcidi.

Punsí apunta també que, al costat de la zona on va quedar el cos sense vida, hi havia un vigilant dormint dins d'un cotxe, de manera que no queda clar si la víctima era un treballador de l'obra o algú que va entrar a la zona i que va caure (o es va llençar) des d'una grua.